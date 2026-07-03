Fianco est della Nato, le nuove valutazioni dell'intelligence: cresce l’attenzione sulla Polonia

Gli Stati Uniti avrebbero condiviso con le autorità polacche nuove valutazioni d’intelligence relative al rischio di possibili azioni provocatorie lungo il fianco orientale della Nato. La ricostruzione, pubblicata dal The Telegraph, descrive una serie di scenari elaborati nell’ambito delle attività di analisi della sicurezza, nei quali la Polonia figura tra i principali Paesi esposti a potenziali operazioni ibride. Si tratta di ipotesi valutative che, allo stato attuale, non risultano accompagnate da conferme ufficiali circa l’esistenza di un piano operativo imminente.

Cosa sappiamo

Tra le ipotesi considerate figurano attacchi contro infrastrutture critiche mediante droni, missili o altri sistemi d’arma a lungo raggio, con particolare riferimento a impianti energetici, reti elettriche, nodi logistici e infrastrutture di trasporto. Un’azione di questo tipo potrebbe determinare l’attivazione dei sistemi di difesa aerea e missilistica polacchi, consentendo di osservare le procedure di risposta, il coordinamento interforze e i meccanismi decisionali dell’Alleanza.

Il quadro analizzato comprende anche la possibilità di limitate incursioni terrestri provenienti dall’exclave russa di Kaliningrad o dal territorio della Bielorussia. Eventuali sconfinamenti potrebbero essere successivamente ricondotti a presunti errori di navigazione satellitare, malfunzionamenti tecnici oppure a operazioni di recupero di mezzi militari in difficoltà. Si tratta di modalità riconducibili alle cosiddette operazioni della “zona grigia”, caratterizzate da un elevato livello di ambiguità e finalizzate a rendere più complessa una risposta immediata sul piano politico e militare.

Testare la risposta della Nato

Le valutazioni prendono in considerazione la possibilità che un episodio circoscritto venga utilizzato per verificare la capacità di reazione della Nato, senza oltrepassare la soglia di un conflitto convenzionale. In tale contesto, l’obiettivo sarebbe quello di esercitare pressione sul processo decisionale dell’Alleanza e influenzare il quadro politico relativo al sostegno occidentale all’Ucraina, mantenendo al tempo stesso un margine di negazione plausibile sull’origine dell’evento.

Sotto il profilo operativo, un’eventuale iniziativa limitata risulterebbe maggiormente compatibile con l’attuale assetto delle forze dispiegate nell’area rispetto a un’offensiva convenzionale di ampia portata, anche in considerazione dell’impegno militare russo nel teatro ucraino. Le analisi includono inoltre il possibile ricorso ad attività di disinformazione e di influenza, strumenti frequentemente associati alle moderne campagne ibride.

La postura di deterrenza dell’Alleanza

Il rafforzamento del fianco orientale rappresenta da tempo uno degli assi portanti della pianificazione strategica della NATO. La Polonia ha incrementato negli ultimi anni le esercitazioni congiunte con gli Alleati, potenziando l’integrazione tra difesa aerea e missilistica, capacità terrestri e sistemi di comando e controllo, con l’obiettivo di elevare il livello di prontezza operativa.

La presenza di contingenti multinazionali, inclusi reparti statunitensi, costituisce uno degli elementi centrali della postura di deterrenza nell’Europa centro-orientale.

Parallelamente, le attività di sorveglianza lungo il confine orientale continuano a essere intensificate anche alla luce dei ripetuti episodi di sconfinamento di droni e velivoli registrati negli ultimi mesi nelle aree prossime allo spazio aereo dell’Alleanza, eventi che vengono costantemente monitorati nell’ambito delle ordinarie misure di sicurezza collettiva.