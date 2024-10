Come in un film horror. Compra casa e trova il cadavere di una 16enne nel freezer

La casa in cui sono stati trovati i resti del corpo - Gmaps

Compra casa e trova all'interno del freezer già presente nell'abitazione i resti del cadavere di una ragazza di 16 anni. È accaduto al nuovo proprietario - rimasto anonimo - di un'abitazione di Grand Junction, centro abitato della contea di Mesa, nello Stato del Colorado (Usa). Le indagini sono partite subito dopo la segnalazione ed è emerso qualcosa di ancora più agghiante: il corpo apparteneva a una giovane scomparsa dal lontano 2005. Un cold case in piena regola, dunque.

Il ritrovamento

Il cadavere è stato rinvenuto a gennaio di questo anno, ma solo adesso sono emersi dettagli più precisi. Tutto è iniziato quando il nuovo proprietario di casa ha scoperto con orrore che all'interno del freezer lasciato nell'abitazione si trovavano una testa umana e due avambracci con le mani attaccate. Il ritrovamento è avvenuto perché era stato organizzato un mercatino dell'usato al fine di sbarazzarsi degli oggetti appartenuti ai vecchi abitanti dell'edificio. Al momento di vuotare il congelatore, la macabra scoperta.

Ripresosi dallo choc, il nuovo proprietario ha subito contattato l'ufficio dello sceriffo della contea di Mesa. Lo scorso 12 gennaio le autorità hanno dunque aperto un'inchiesta finalizzata all'identificazione della vittima. Nei giorni scorsi è arrivato il responso del medico legale. Il cadavere appartiene alla 16enne Amanda Leariel Overstreet, una ragazza scomparsa nel 2005.

Sono stati i test condotti sul Dna delle parti del corpo a portare all'identificazione. La Overstreet sarebbe sparita dall'aprile 2005, ma, come spiegato dallo sceriffo e riportato da The Guardian, "non c'è traccia che Amanda Overstreet sia mai stata dichiarata scomparsa ". Dunque non sarebbero state presentate denunce. Ma non finisce qui. La ragazza, stando a quanto emerso, è vissuta sia nelle contea di Grand Junction che di Harris, in Texas. Sarebbe stata la figlia biologica dei precedenti proprietari della casa.

Le indagini

Gli inquirenti dovranno cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire ai colpevoli, riusciti a farla franca per così tanti anni.

Non sono stati volutamente forniti altri dettagli perché le indagini sono tuttora in corso.