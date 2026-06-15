G7, Trump in Francia: "Se importi il Terzo Mondo, lo diventi". Poi il bilaterale con Macron e il disgelo con Meloni. "L'Italia farà la sua parte"

"Se importi persone da Paesi del Terzo Mondo, diventi in fretta il Terzo Mondo. E non ci puoi fare niente".Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, pubblicato a bordo dell'Air Force One in viaggio verso la Francia, dove parteciperà al vertice del G7 a Évian insieme a diversi leader europei, le cui politiche sull'immigrazione Trump ha spesso criticato negli scorsi mesi.
G7: Meloni ritrova Trump, clima disteso dopo le polemiche
Non si vedevano dal summit di Sharm el-Sheikh, quando l'inquilino della Casa Bianca arrivò per siglare l'accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Oggi Giorgia Meloni e Donald Trump si sono ritrovati nuovamente nella stessa stanza, dopo le dure critiche rivolte dal presidente americano alla premier italiana, accusata di non avere abbastanza “coraggio” e di non fornire un sostegno adeguato nel conflitto con l’Iran. Il G7 di Evian rappresenta l’occasione per un riavvicinamento tra i due leader, riferiscono fonti diplomatiche. Sorrisi, qualche scambio di battute e un clima definito molto disteso: così viene descritto l’incontro andato in scena oggi all’Hotel Royal di Evian. Meloni e Trump sono stati tra i primi leader a essere accolti da Emmanuel Macron e dalla première dame Brigitte, prima della cena ufficiale. Sui social, il presidente francese ha condiviso il video dell’arrivo della premier italiana accompagnato dalle note di Felicità di Albano e Romina. Domani il vertice entrerà nel vivo e uno dei momenti più attesi sarà il confronto sull’Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky. Nel frattempo, sul dossier iraniano Trump ottiene la disponibilità dei leader europei, Meloni compresa, a valutare una missione navale per lo sminamento dello Stretto di Hormuz, pur avendo lui stesso indicato che tale opzione potrebbe non essere strettamente necessaria. “Siamo pronti, insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato Meloni, dopo dichiarazione congiunta firmata con i leader di Francia, Germania e Regno Unito.
Macron posta l'arrivo di Meloni con sottofondo di 'Felicità' di Albano e Romina
L'arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cena dei leader del G7 di Evian, è stato postato dal presidente francese Emmanuel Macron, con il sottofondo della nota canzone di Albano e Romina "Felicità". Le immagini dell'arrivo di Giorgia Meloni, accolta dallo stesso Macron e dalla consorte Brigitte, è stato postato sia sul profilo Instagram del presidente della Repubblica francese, sia su quello del G7 di Evian.
A Evian benvenuto ufficiale Macron e Brigitte a leader, ora cena di lavoro
Dopo l’arrivo di tutti i leader ad Evian, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, hanno dato il benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo che prenderanno parte ai lavori del G7. Il primo a sfilare sulla passerella allestita all’Hotel Royal che si affaccia sul lago Lemano è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, seguito subito dopo dalla premier Giorgia Meloni, che ha scambiato alcune battute con Macron e Brigitte. A seguire è stato quindi il turno del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del premier britannico Keir Starmer e di quello canadese Mark Carney, tutti accompagnati dalle rispettive consorti. Gli ultimi a stringere la mano ai padroni di casa e a posare per le foto ufficiali sono stati la premier giapponese Sanae Takaichi, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accompagnata dal marito. A breve inizierà il primo impegno ufficiale inserito nell’agenda del summit, ovvero la cena di lavoro dal tema ‘Rispondere insieme alle principali sfide internazionali’.
Trump, ottime conversazioni ieri con Zelensky e Putin, faremo qualcosa
"Ieri abbiamo avuto un'ottima conversazione con il presidente Zelensky e con il presidente Putin. E vedo la possibilità di fare qualcosa anche su quel fronte": lo ha detto, parlando al fianco del presidente francese, Emmanuel Macron, dopo un incontro al G7 di Evian, il presidente americano Donald Trump. "Credo - ha aggiunto Trump - che entrambi siano aperti a una soluzione. Ora che questa questione (dell'Iran, ndr) è conclusa, ci concentreremo su quell'altra. Vediamo se riusciremo a portarla a termine". Nel conflitto fra Mosca e Kiev "muoiono ogni mese 25.000 persone, per lo più soldati, e questo non dovrebbe accadere - ha detto Trump - Ma ieri abbiamo avuto due conversazioni molto positive. Ne parleremo".
Trump, Macron è caro amico
"Emmanuel è un mio caro amico. Abbiamo un rapporto fantastico. Abbiamo lavorato insieme a molti accordi". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando ai giornalisti da Évian-les-Bains, in Francia, accanto al presidente francese Emmanuel Macron in occasione del vertice del G7.
Meloni raggiunge Hotel Royal di Evian, sede lavori summit
La delegazione italiana guidata dalla premier Giorgia Meloni è arrivata all'Hotel Royal di Evian, sede dei lavori del G7. In serata i leader prenderanno parte alla cena ufficiale.
Macron a Trump, accordo passo importante, ci prenderemo responsabilità per sostenerlo
"Ci prenderemo nostre responsabilità per sostenere accordo, che è un passo molto importante per la pace e l'economia globale". E' quanto ha detto Emmanuel Macron parlando oggi al fianco di Donald Trump prima del bilaterale con il presidente americano ad Evian, dove stasera si apere il vertice del G7.
Trump arrivato a sede lavori summit, tutto molto bello
"Everything is very nice", "è tutto molto bello". Con questa battuta il presidente americano, Donald Trump, saluta i cronisti al suo arrivo all'Hôtel Royal di Évian-les-Bains, prestigioso albergo che ospita i lavori del G7 francese.
Trump a Evian, diretto verso sede summit
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, è appena atterrato nei pressi di Évian e si sta dirigendo verso l’Hôtel Royal, sede del vertice del G7.
Trump è arrivato a Ginevra per il G7
Donald Trump è arrivato a Ginevra per dirigersi al G7 di Evian.
G7: Zelensky, 'invitato Putin a un incontro a margine summit'
"Prima dell'inizio del G7, e voglio essere sincero, abbiamo fatto sapere che siamo pronti a incontrare Putin durante il vertice", ha il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una visita a un monastero di Kiev danneggiato dagli attacchi russi della notte precedente. "Europei e americani insieme: è un'ottima opportunità per incontrarsi tutti e per questo avremmo potuto invitare anche la parte russa", ha aggiunto, secondo quanto riportato dai media ucraini. Zelensky ha sostenuto che Europa e Stati Uniti avevano concordato questo formato, ma che Mosca ha "dimostrato ancora una volta di non essere pronta a discutere di questa possibilità". Il presidente ucraino ha quindi chiesto di aumentare la pressione su Putin "finché non metterà fine a questa guerra".
G7: von der Leyen, "per la prima volta tutti i Paesi Ue in deficit commerciale con Cina"
"Il 2025 sarà ricordato come l'anno in cui, per la prima volta, tutti gli Stati membri hanno registrato un deficit commerciale nei confronti della Cina. L'Unione europea ha registrato il più elevato deficit commerciale della sua storia, pari a 360 miliardi di euro. Evidentemente questa situazione non è sostenibile". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa che precede l'avvio del vertice G7 di Evian.
G7: Trump pubblica post in volo verso Francia, "se importi Terzo Mondo poi lo diventi"
"Se importi persone da Paesi del Terzo Mondo, diventi in fretta il Terzo Mondo. E non ci puoi fare niente". Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, pubblicato a bordo dell'Air Force One in viaggio verso la Francia, dove parteciperà al vertice del G7 a Évian insieme a diversi leader europei, le cui politiche sull'immigrazione Trump ha spesso criticato negli scorsi mesi.