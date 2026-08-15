Stati Uniti, sparatoria all’Università della Virginia: cinque feriti

Almeno cinque persone sono state ferite in una sparatoria con più’ aggressori presso la Virginia State University. Lo riportano i media Usa. La sparatoria ha coinvolto più’ sospetti, ed e’ avvenuta intorno all’1:30 del mattino fuori da una residenza universitaria, riporta CBS, provocando un temporaneo blocco del campus. La polizia del campus e le autorità’ stanno indagando, secondo quanto riportato in un comunicato dell’università’. Quando la polizia e’ arrivata, ha trovato cinque persone con ferite da arma da fuoco.Le vittime sono state trasportate negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie. Una persona e’ attualmente in condizioni critiche, mentre le altre quattro hanno riportato ferite non mortali, ha fatto sapere l’università’. La Virginia State University e’ un’università’ storicamente frequentata da studenti afroamericani, situata a Chesterfield, in Virginia.