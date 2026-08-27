Marco Ratto scomparso in Nepal: chi è il 50enne di Rapallo

Il mondo sta seguendo con grande angoscia l’evolversi della situazione in Asia, nello specifico nella regione montuosa tra il Nepal e il Tibet. L’alluvione devastante che si è verificata nelle ore scorse ha provocato vittime, ingenti danni strutturali e una drammatica lista di dispersi. Tra questi si trova anche un nostro connazionale: si tratta di Marco Ratto, commerciante di 50 anni originario di Rapallo (Genova).

Erede di una nota e storica famiglia di orefici, Marco Ratto esercita a sua volta questa professione. Essendo amante dell’avventura e, in particolare, del trekking, il 50enne era partito dopo Ferragosto per un lungo viaggio. Sappiamo che viaggiava da solo, e che si era servito di un tour operator internazionale per raggiungere la meta prefissata. Il Nepal era proprio uno dei luoghi che intendeva esplorare.

Stando alle ultime informazioni diffuse, al momento del cataclisma, il 50enne ligure stava percorrendo un itinerario in solitaria, localizzato proprio nell’area di Gyirong, la zona più duramente colpita dalle frane dall’alluvione. Sono ormai ore che ogni contatto con l’uomo si è interrotto. Sembra che Ratto dovesse lasciare il Nepal per entrare in Tibet, tanto che l’agenzia viaggi cinese incaricata di seguire il gruppo si trovava in attesa, ma ad un certo punto non ha più saputo nulla.

“Siamo sgomenti e senza parole. Siamo in contatto con la Farnesina ma al momento non abbiamo notizie. Marco si trovava proprio in quella zona”, ha dichiarato Andrea Bernardin, cognato dell’uomo, al Quotidiano Nazionale.“Marco Ratto è una persona molto stimata in città. Io lo conosco da una vita e siamo tutti molto preoccupati. Tutta la città è in ansia, già molti cittadini mi hanno chiesto notizie su di lui, ma purtroppo quelle che abbiamo sono ancora poche”, sono le parole rilasciate all’Adnkronos dal sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci. “Marco è mio coetaneo quindi praticamente ci conosciamo da tutta la vita. Ogni 2 ore con Tajani ci sentiamo per avere aggiornamenti”, ha dichiarato l’ex primo cittadino Carlo Bagnasco.

Ad attendere il 50enne, oltre al cognato, anche la sorella, i nipoti e la compagna.