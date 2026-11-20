Il problema non è soltanto chi prende le decisioni, ma anche chi dovrebbe avere il coraggio di contestarle. E quando a sollevare la questione è la moglie del presidente degli Stati Uniti, la cosa assume inevitabilmente una dimensione politica.

Melania Trump ha scelto le telecamere della sua nuova docuserie per far discutere a Washington: attorno a Donald Trump ci sarebbero troppe persone pronte a dargli ragione, anche quando sarebbe necessario contraddirlo.

“Lui dice che sono difficile, ma io gli dico la verità”, racconta la First Lady in una sequenza di Melania, The Series, disponibile da oggi novembre su Amazon Prime Video. Poi arriva la considerazione più significativa: “Mi sembra che talvolta ci siano troppe persone attorno a lui che dicono sempre di sì, e questo non è salutare”.

La serie, diretta da Brett Ratner, offre uno sguardo sulla vita privata e pubblica della consorte del presidente, ma è proprio il passaggio dedicato all’entourage trumpiano a superare i confini del racconto familiare.

La dichiarazione nasce da uno scambio tra i coniugi Trump. Interrogato su chi dei due sia più facile da frequentare, il presidente si descrive come una persona molto più accomodante di quanto il pubblico possa immaginare, suggerendo che Melania sia invece quella dal carattere più difficile. La risposta della moglie arriva in una sequenza separata, apparentemente girata a bordo di un aereo privato.

Anche il contesto della presentazione contribuisce a definire la natura del progetto. Alla première di ieri, al Lincoln Center, erano presenti figure legate all’attuale e alla precedente amministrazione, tra cui Kellyanne Conway e l’ex procuratrice generale Pam Bondi. Donald Trump, invece, era assente perché impegnato nel rientro dalla missione asiatica.

Non è la prima volta che Mrs Trump prende le distanze dal marito. Nel 2018 criticò la separazione dei bambini migranti dalle famiglie al confine con il Messico, mentre nel 2024, nel suo memoir, difese il diritto all’aborto, assumendo una posizione diversa da quella di The Donald. Durante la pandemia sostenne l’importanza delle precauzioni sanitarie e, dopo l’assalto al Campidoglio del gennaio 2021, ne condannò la violenza. Divergenze che non si sono mai tradotte in una vera opposizione politica, ma che confermano la volontà di rivendicare una propria autonomia di giudizio.