A quasi un anno dall’incendio del Constellation, Crans-Montana deve fare i conti con le conseguenze economiche e sociali della strage. Stando a quanto emerso, in questi mesi le presenze turistiche non hanno fatto che diminuire, cosa che ha portato alcuni operatori a scendere con i prezzi, altri ad abbassare definitivamente le serrande.

Turismo in crisi

Il primo bilancio della crisi emerge dai numeri relativi alle presenze alberghiere. Stando a quanto riferito da Crans-Montana Tourism & Congress, tra gennaio e settembre sono stati registrati 176mila ingressi, a fronte dei 226mila del 2025 (- 22%). Il crollo massimo è stato toccato lo scorso aprile, con un - 57,6%. Se alcune realtà hanno dovuto abbassare i prezzi per invogliare le persone a tornare, altre hanno dovuto chiudere, come il locale Yuki, che ha registrato una perdita di fatturato del 60% e ha cessato l’attività lo scorso maggio.

Le ragioni di questo gravissimo calo di presenze sono purtroppo note: il dramma avvenuto a Le Constellation ha lasciato il segno. A questo devono essere aggiunte le successive tensioni tra Paesi, sempre in merito a quanto accaduto lo scorso primo gennaio.

A evidenziare quanto sia proprio Crans-Montana ad avere dei problemi sono i dati relativi alle altre località sciistiche, che invece hanno numeri stabili. Vanno bene Davos, Zermatt e Verbier. Gstaad e St. Moritz hanno addirittura registrato degli aumenti: rispettivamente, il 6,2% e il 10,3%.

L’incognita mondiali

Problemi anche per i Campionati mondiali di sci alpino, previsti a Crans-Montana dall’1 al 14 febbraio 2027. Sull’organizzazione della manifestazione è emerso un elemento che potrebbe avere conseguenze rilevanti per le casse pubbliche.

Secondo un’inchiesta realizzata dalle emittenti svizzere SRF e RTS, i tre comuni coinvolti – Crans, Lens e Icogne – avrebbero assunto impegni finanziari che vanno oltre il contributo previsto per l’evento. Accanto ai 42 milioni di franchi destinati alla sua organizzazione, sarebbe stata infatti prevista una garanzia per eventuali rimborsi fino a 37,62 milioni di franchi nel caso in cui la competizione dovesse essere cancellata per pandemia, un attentato terroristico oppure un grave disastro naturale.

Il dibattito sul memoriale

Un altro fronte di confronto riguarda lo spazio commemorativo che dovrebbe sorgere davanti al Constellation, il locale nel quale si verificò l’incendio che provocò 41 morti e 115 feriti.

La proposta attualmente sostenuta dal Canton Vallese e dal Comune consiste nell’installazione di una palizzata sulla quale lasciare visibili le fotografie delle 41 vittime. Il progetto, però, ha incontrato l’opposizione di alcuni per ragioni di natura amministrativa e urbanistica. Per questo motivo la procedura dovrà essere affrontata dall’amministrazione prima del 23 novembre.

Per quanto riguarda le famiglie delle vittime, direttamente coinvolte, sappiamo che gli italiani hanno scelto di non sostenere il progetto, contrariamente agli svizzeri e ai francesi. Mentre si attende di raggiungere un punto in comune, si avvicina il primo anniversario. Il calendario prevede già una serie di celebrazioni, anche se non è ancora stato completato.

Non tutti parteciperanno: c’è chi considera il luogo un “posto maledetto” e non desidera tornarci.