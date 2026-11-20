Un “piccolo” assegno di mantenimento per arrivare a fine mese. Natalia Potanin, l’ex moglie del secondo uomo più ricco di Russia, Vladimir Potanin, ha inoltrato una richiesta di divorzio da oltre due miliardi di sterline (corrispondenti a circa 2,5 miliardi di euro). Qualora l’ex consorte otterrà ciò che desidera in un processo iniziato a Londra mercoledì, l’uomo potrebbe essere costretto a vendere una parte della sua quota (circa un terzo) nella società mineraria Norilsk Nickel (Nornickel).

Qual è la storia dei due coniugi

Vista l’enorme cifra in ballo, si appresta a diventare il divorzio più costoso della storia inglese. Vladimir Potanin, amministratore delegato di Nornickel , il più grande produttore mondiale di palladio e uno dei principali produttori di nichel raffinato, si trova dinanzi all’Alta Corte di Londra: i due hanno divorziato nel 2014 e Natalia Potanina, inizialmente, aveva “limitato” la sua richiesta al 50% del valore della quota di partecipazione del suo ex marito in Nornickel, oltre a una quota dei dividendi pagati alla donna dal 2014 e a un immobile di lusso in Russia.

Cosa prevede la legge inglese

Secondo la legge inglese, i coniugi hanno diritto al 50% dei cosiddetti beni coniugali: in questo modo, nel corso del tempo, sono state inoltrate ingenti richieste di risarcimento da parte di facoltosi cittadini stranieri residenti Londra, non a caso soprannominata la “capitale mondiale del divorzio”. Natalia, inizialmente, ha richiesto pubblicamente una cifra da 2,174 miliardi di sterline per un accordo extragiudiziale: secondo il suo avvocato Charles Howard, però, rappresenta circa un settimo dei circa 14 miliardi di sterline di patrimonio del suo ex marito.

L’ex moglie dell’oligarca, tra l’altro, avrebbe già ricevuto circa 80 milioni di dollari dai tribunali russi – cifra che Potanin contesta – e che lui potrebbe non essere in grado di pagare alcun risarcimento a causa delle “brutali sanzioni internazionali”.

“Vladimir Potanin avrebbe potuto pagare il risarcimento richiesto solo vendendo azioni di Nornickel, il che equivaleva alla cessione di un importante asset strategico in Russia”, ha dichiarato a Reuters il suo avvocato, Edward Faulks, come contenuto nei documenti depositati in tribunale.

Uno stile di vita lussuoso

L’avvocato della donna avrebbe dichiarato all’Alta Corte che le somme ingenti richieste da Natalia Potanin riflettevano semplicemente lo stile di vita straordinariamente sfarzoso della coppia. Tra gli esempi citati dinanzi all’Alta Corte, il fatto che la donna avesse pagato 1,7 milioni di sterline per far cantare il defunto cantante George Michael e il suo entourage, nella loro abitazione in Russia, per un’esibizione di un’ora nel 2006.

Tutto da stabilire, dunque: l’Alta Corte britannica aveva inizialmente respinto il tentativo della donna quando nel 2019 aveva presentato ricorso. Successivamente, però, il caso è stato riaperto l’anno scorso su richiesta della donna. Sia lei che il suo ex marito dovrebbero testimoniare al processo, che si concluderà all’inizio di dicembre, anche se Vladimir Potanin lo farà tramite collegamento video dalla Russia perché gli è vietato entrare in Inghilterra per le sanzioni internazionali contro Mosca.

Secondo Forbes, il patrimonio di Potanin si aggira sui 30 miliardi di dollari, ma stando a quanto dichiarato nel corso del procedimento di divorzio, il suo patrimonio netto si aggirerebbe intorno ai 5,2 miliardi di sterline, sebbene Potanin contesti anche la veridicità di tale dichiarazione. Il sessantacinquenne ha accumulato la sua immensa fortuna dopo aver acquistato la sua quota in Nornickel a un prezzo d’occasione di circa 170 milioni di dollari durante le aste russe di “prestiti in cambio di azioni” a metà degli anni ’90.

L’amicizia con Putin

I bene informati raccontano che Vladimir Potanin sia molto amico di Putin e che i due giochino a hockey su ghiaccio con Potanin che ha fatto intendere di essere il “più bravo e più giovane” come dichiarato nel 2018 al Financial Times.