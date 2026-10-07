Morta Maricarmen Abascal, l’87enne sfrattata simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna

È morta Maricarmen Abascal, l’87enne spagnola diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa. La donna è deceduta all’ospedale Gregorio Marañón di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre.

Il suo nome era finito al centro dell’attenzione pubblica dopo lo sfratto coatto dalla casa nel quartiere Retiro, dove aveva vissuto per circa 70 anni. Le immagini della donna portata via su una barella, durante un intervento seguito in diretta televisiva, avevano provocato una forte reazione nell’opinione pubblica e trasformato il suo caso in uno dei simboli della battaglia contro gli sfratti in Spagna.

La vicenda di Maricarmen era stata rilanciata da movimenti e associazioni impegnati sul tema dell’emergenza abitativa, che avevano denunciato la condizione di vulnerabilità dell’anziana e chiesto maggiore tutela per le persone a rischio di perdere la propria casa.