Mosca mostra i muscoli nel settore UAV: arriva il Lightning 13

La presentazione del Lightning 13 alla fiera internazionale “National Security Belarus-2026” offre un’ulteriore indicazione della direzione intrapresa dalla Federazione russa nel settore dei sistemi aerei senza pilota. A oltre quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, il comparto UAV è diventato uno degli assi portanti della modernizzazione militare russa, non soltanto sul piano operativo ma anche sotto il profilo industriale e tecnologico.

Negli ultimi anni, l’esperienza maturata sul campo ha spinto Mosca ad accelerare lo sviluppo di una gamma sempre più ampia di piattaforme unmanned, destinate a coprire missioni che spaziano dalla ricognizione tattica al supporto logistico, fino alle operazioni di attacco e acquisizione obiettivi. In questo quadro, il Lightning 13 rappresenta l’ultimo sviluppo di una linea di sistemi concepiti per coniugare semplicità costruttiva, flessibilità d’impiego e sostenibilità produttiva.

Cosa sappiamo

Tra le piattaforme esposte da Rostec, il Lightning 13 ha occupato una posizione centrale. Il velivolo appartiene alla famiglia di UAV ad ala fissa derivata dal programma Molniya e si caratterizza per una configurazione quadrimotore elettrica associata a una capacità di carico utile fino a 13 chilogrammi.

Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, il sistema può operare entro un raggio di circa 50 chilometri e raggiungere una velocità massima di 120 km/h. Tali caratteristiche ne collocano l’impiego all’interno di un segmento operativo che combina funzioni ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) e supporto logistico tattico, consentendo il trasporto di materiali, equipaggiamenti o forniture verso aree difficilmente raggiungibili attraverso i tradizionali canali terrestri.

Accanto al Lightning 13, Rostec ha presentato anche il Falcon, UAV multiruolo dotato di configurazione ad ala a X e raggio operativo dichiarato di circa 180 chilometri. Il sistema integra sensori optoelettronici per osservazione e identificazione degli obiettivi e può operare sia in modalità autonoma sia sotto supervisione dell’operatore.

Tra le piattaforme esposte figurava inoltre il Falconen, sistema di dimensioni più contenute destinato prevalentemente a missioni di sorveglianza e ricognizione tattica a corto raggio. La presenza simultanea di Lightning 13, Falcon e Falconen sembra evidenziare la progressiva articolazione dell’offerta UAV russa lungo differenti livelli operativi, dalla sorveglianza ravvicinata fino alle missioni che richiedono maggiore autonomia e capacità di carico.

Dalla lezione ucraina alla produzione su larga scala

L’armamento (Lightning 13), deriva dall’evoluzione della famiglia Molniya, sviluppata da Atlant Aero e successivamente promossa sui mercati internazionali con la denominazione Lightning. L’intero programma tende ad esprimere una delle principali lezioni emerse dal conflitto ucraino: la necessità di affiancare ai sistemi ad alta tecnologia piattaforme relativamente economiche, rapidamente producibili e facilmente adattabili alle esigenze operative.

La scelta d’impiegare materiali come schiume polimeriche, compensato, componenti plastici e compositi leggeri risponde precisamente a questa logica. Più che massimizzare le prestazioni del singolo velivolo, l’obiettivo appare quello di garantire continuità produttiva, disponibilità numerica e capacità di sostituzione in tempi ridotti.

Anche l’architettura segue lo stesso principio. I sistemi della famiglia Molniya vengono lanciati tramite catapulta o da postazioni sopraelevate e utilizzano modalità di controllo assimilabili ai droni FPV. Le versioni più recenti hanno integrato sensori termici, capacità di visione artificiale e collegamenti satellitari, ampliando il ventaglio delle missioni eseguibili e la capacità di operare in ambienti caratterizzati da forte pressione elettronica.

La dimensione del programma Molniya

Le prime evidenze pubbliche dell’impiego dei Molniya risalgono al 2024 nell’area di Kharkiv. Nel corso dei mesi successivi, il loro utilizzo è stato osservato lungo numerosi settori del fronte, tra cui Sumy, Zaporizhzhia, Kherson e Donetsk, parallelamente all’espansione delle capacità produttive russe.

Per alcuni analisti l’importanza del programma non risiede esclusivamente nelle caratteristiche tecniche delle singole piattaforme. Più rilevante appare il modello industriale che esso rappresenta. La guerra in Ucraina ha infatti evidenziato come la capacità di sostenere elevati ritmi produttivi sia tornata a occupare una posizione centrale nella competizione militare tra Stati.

In questo senso, il Lightning 13 costituisce un indicatore dell’adattamento del complesso militare-industriale russo alle esigenze della guerra contemporanea.

La crescente disponibilità di sistemi unmanned, distribuiti lungo differenti fasce e caratterizzati da costi relativamente contenuti, indica una tendenza che va oltre il solo teatro ucraino e che interessa ormai l’intero panorama strategico internazionale: l’integrazione sempre più stretta tra capacità industriale, innovazione tecnologica e potenza militare.