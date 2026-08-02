Nave della Marina italiana abborda petroliera della “flotta ombra” russa a ovest di Pantelleria

La nave militare Thaon di Revel, ammiraglia dell’Operazione Eunavfor med - Irini, missione dell’Unione europea nel Mediterraneo, ha svolto un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell’Unione europea e appartenente alla cosiddetta ‘flotta ombra’ russa, per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalle bandiere che sono autorizzate a battere. La Toa Payohnaviga dichiarava bandiera del Camerun.

“Desidero complimentarmi con il personale di nave Thaon di Revel e con tutti i militari coinvolti nell’operazione per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate”, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Anche questa attività testimonia concretamente il contributo dell’Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all’azione dell’Unione europea”.

Thaon di Revel (DIFESA.IT/ANSA)

La petroliera, salpata il 16 luglio dal porto di Cotonou (Benin) e diretta a Istanbul, è stata intercettata a ovest di Pantelleria. Il comandante della nave inizialmente non ha fornito la collaborazione richiesta. A quel punto una squadra di militari italiani ha raggiunto la nave con un elicottero decollato dalla Thaon di Revel, effettuando i controlli previsti. L’attività, svolta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa regolarmente.

“L’operazione, condotta in acque internazionali nell’ambito del mandato europeo - si legge in una nota del ministero - si è svolta nel pieno rispetto dell’articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare(Unclos), che consente a una nave militare, in presenza delle condizioni previste, di procedere alle verifiche necessarie sulla nazionalità di un mercantile e sulla bandiera che è autorizzato a battere”. Sono in corso le verifiche sulle informazioni e sulla documentazione acquisita durante il controllo.