"Nuvola d'acciaio" contro i droni: l’arma che Kiev vuole produrre su larga scala

Con il progressivo aumento degli attacchi condotti mediante droni a lungo raggio, il conflitto in Ucraina sta accelerando una profonda trasformazione delle capacità difensive europee. La crescente vulnerabilità di infrastrutture energetiche, nodi logistici e installazioni strategiche ha spinto governi e industrie del continente a investire in nuove soluzioni dedicate al contrasto delle minacce aeree senza pilota. Tra i programmi più significativi emerge il FZ123 sviluppato da Thales Belgium , un armamento progettato specificamente per l’intercettazione di UAV e droni kamikaze che, grazie alla collaborazione tra Bruxelles e Kiev, potrebbe presto essere prodotto anche sul territorio ucraino.

Cosa sappiamo

Il sistema FZ123 deriva dall’evoluzione della consolidata famiglia di razzi da 70 millimetri prodotti nello stabilimento di Herstal, in Belgio. La variante anti-drone è stata sviluppata in appena dodici mesi, una tempistica particolarmente ridotta per un programma militare, resa possibile anche dal sostegno finanziario dell’Unione Europea destinato al rafforzamento della base industriale della difesa continentale.

L’elemento distintivo dell’armamento è la sua testata a frammentazione ad alta densità, equipaggiata con un carico compreso tra 6.500 e 7.500 sfere d’acciaio. Al momento dell’intercettazione, la detonazione genera una vasta nube di frammenti metallici ad alta velocità, aumentando significativamente la probabilità di colpire bersagli caratterizzati da dimensioni ridotte, elevata manovrabilità e limitata segnatura radar. La soluzione è stata concepita in particolare per contrastare droni d’attacco a lungo raggio e velivoli senza pilota impiegati contro infrastrutture energetiche, centri logistici e altri obiettivi strategici.

Le prestazioni del sistema continuano a essere aggiornate sulla base delle informazioni provenienti dal fronte ucraino, consentendo un costante affinamento delle capacità d’intercettazione e dell’efficacia complessiva dell’arma.

La cooperazione tra Belgio e Ucraina entra nella fase industriale

Parallelamente all’impiego, il programma sta assumendo una particolare dimensione geopolitica e industriale. Thales Belgium ha infatti formalizzato accordi di cooperazione con l’industria della difesa ucraina finalizzati alla produzione congiunta di sistemi destinati al contrasto dei velivoli senza pilota.

Le basi della collaborazione sono state gettate nell’autunno del 2024 con la firma di una lettera d’intenti, mentre nel febbraio 2025 è stata annunciata la creazione di una joint venture tra il gruppo belga e un partner industriale ucraine. L’obiettivo consiste nel coinvolgere progressivamente le capacità produttive locali nelle attività di assemblaggio e integrazione, con la prospettiva di estendere in futuro la collaborazione alla fornitura di componenti e al trasferimento di competenze tecnologiche.

Per Kiev, tale cooperazione rappresenta un passaggio strategico verso il rafforzamento dell’autonomia industriale nel settore della difesa e verso la costruzione di una filiera nazionale in grado di sostenere nel lungo periodo le esigenze operative del Paese. Allo stesso tempo, l’iniziativa s’incardina in un più ampio processo d’integrazione tra l’industria militare ucraina e quella europea, destinato a ridefinire gli equilibri produttivi del comparto nel continente.

Produzione in espansione e sfide per la filiera europea

La crescente domanda di sistemi anti-drone sta spingendo Thales Belgium ad ampliare significativamente la propria capacità produttiva. L’azienda punta a raggiungere una produzione complessiva di circa 100.000 razzi all’anno entro il 2028, includendo sia le varianti guidate sia quelle non guidate appartenenti alla stessa famiglia di munizionamento.

Secondo le pianificazioni industriali disponibili, circa 20.000 unità potrebbero essere costituite da versioni a maggiore contenuto tecnologico, mentre la quota restante sarebbe rappresentata da sistemi convenzionali. Una parte della produzione potrebbe inoltre essere trasferita direttamente in Ucraina nell’ambito degli accordi industriali già sottoscritti tra le parti.

L’espansione della capacità manifatturiera incontra tuttavia alcuni ostacoli strutturali. Il principale riguarda la disponibilità di propellenti ed esplosivi, risorse considerate critiche per l’intero settore della difesa europea. La limitata presenza di fornitori specializzati nel continente continua infatti a rappresentare uno dei principali fattori di rallentamento nella crescita dei volumi produttivi.

Al di là degli aspetti industriali, l’FZ123 rappresenta uno degli esempi più significativi di come il conflitto in Ucraina stia ridefinendo le priorità strategiche della difesa europea.

Le lezioni apprese sul campo stanno favorendo lo sviluppo di nuove capacità dedicate al contrasto delle minacce aeree senza pilota, orientando investimenti e programmi tecnologici verso sistemi sempre più specializzati. In questo scenario, la difesa aerea a corto raggio è destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle future dottrine militari e nella protezione delle infrastrutture strategiche del continente.