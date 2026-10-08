Il New York Times: “Il Pentagono elabora nuovi piani di attacco contro l’Iran”

Il Pentagono starebbe preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l’Iran. Tre portaerei dovrebbero arrivare presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa avrebbe elaborato piani per colpire l’arsenale di droni e missili dell’Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di tre giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all’Iran prima delle elezioni di metà mandato.

Parlando di ”discussioni costruttive" in corso, Donald Trump aveva smentito i rumors su un attacco imminente dettato dalla necessità difrenare il caro-energia che sta penalizzando i repubblicani in vista delle midterm. Sembra invece restare in piedi l’ipotesi di un’escalation dopo il voto, per la quale la Casa Bianca ha già chiesto e ricevuto piani dal Pentagono qualora decidesse di agire.