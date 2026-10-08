Petroliera attaccata al largo del Qatar: “Numero imprecisato di morti”

Una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar è stata attaccata, provocando un numero imprecisato di vittime. Lo ha riferito l’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto. L’attacco è avvenuto mentre l’Irana nnunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz utilizzata per aggirare il blocco navale imposto da Teheran.

La nave si trovava nel Golfo, a circa 500 km a ovest dello Stretto di Hormuz, quando ha segnalato di essere stata colpita “da diversi proiettili”, ha dichiarato l’Autorità britannica per le operazioni marittime (UK Maritime Trade Operations). L’autorità britannica non ha specificato la provenienza della nave.

L’attacco di mercoledì si verifica mentre gli attacchi alle petroliere che attraversano lo stretto di Hormuz hanno raggiunto il livello settimanale più alto dall’inizio della guerra con l’Iran, secondo le società di sicurezza marittima, con i prezzi del petrolio che hanno superato i 100 dollari al barile.