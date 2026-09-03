Pil pro capite, l’Italia mette la freccia sulla Francia: il dato che agita Parigi

Il sorpasso, almeno nel racconto che sta prendendo piede in Francia, ha il sapore di un piccolo choc nazionale. L’Italia ha raggiunto e, secondo alcune rilevazioni, superato Parigi nel Pil pro capite. Una notizia non nuova, ma tornata a circolare con forza sui media e sui social francesi, insieme al dibattito sul progressivo arretramento economico della Francia rispetto ad alcuni vicini europei.

A rilanciare il confronto è stata anche TF1, dove l’economista François Lenglet ha parlato apertamente di un’Italia capace di “raggiungere e superare” la Francia. Secondo i numeri citati dall’emittente, la ricchezza prodotta per abitante in Francia sarebbe scesa all’1,5% sotto la media europea, mentre nel 2019 si trovava ancora circa il 5% sopra. Un dato ripreso anche da Capital.fr.

I numeri, però, vanno letti con cautela. Il dato più solido riguarda il recupero italiano: nel 2024, secondo i numeri Ocse citati dal Tesoro francese, il Pil pro capite a parità di potere d’acquisto era pari a 59.453 dollari in Italia contro 59.683 in Francia. Appena 230 dollari di differenza, mentre nel 2019 l’Italia era indietro di quasi il 10%.

Il recupero è stato favorito da una crescita italiana più sostenuta negli ultimi anni, dagli investimenti e anche dalla dinamica demografica. In Francia, invece, il confronto viene letto soprattutto come un segnale delle difficoltà interne: Capital.fr richiama il basso tasso di occupazione tra giovani e over 55 e il ritardo accumulato rispetto ad altri Paesi europei.

Più che un sorpasso ormai definitivamente acquisito, dunque, il dato racconta l’azzeramento di una distanza che per anni era sembrata strutturale. La Francia resta davanti per Pil complessivo e alcune statistiche continuano a collocarla leggermente sopra anche nel dato pro capite. Ma il vantaggio sull’Italia si è ormai ridotto al minimo. Ed è soprattutto questo, più del decimale, a far discutere Oltralpe.