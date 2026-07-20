Sfiorata la strage nei cieli: due aerei con 472 persone evitano la collisione all’ultimo istante: cos'è successo

Un Airbus A321XLR della Iberia e un Boeing 787-9 della Air Europa hanno evitato per un soffio un impatto ad alta quota sull'Oceano Atlantico, grazie all'attivazione del sistema anticollisione di bordo (TCAS): il dispositivo di sicurezza ha generato indicazioni di manovra coordinate per i due equipaggi, permettendo loro di variare istantaneamente le traiettorie di volo.

L'episodio si è verificato lo scorso venerdì 10 luglio al largo della costa del Sahara occidentale: I due aerei procedevano in direzioni opposte ma lungo la medesima rotta atlantica, a un'altitudine di 36mila piedi (all'incirca 11.900 metri). Stando ai primi accertamenti, un errore di autorizzazione avrebbe assegnato a entrambi i voli la stessa quota, con il rischio di provocare una strage, dal momento che complessivamente sull'Airbus e sul Boeing stavano viaggiando 454 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio.

L'immediata reazione dei piloti ai comandi del Traffic Collision Avoidance System ha permesso di ristabilire la distanza minima di sicurezza, consentendo ai velivoli di completare regolarmente il tragitto: i rapporti indicano che l'equipaggio di Iberia ha iniziato una discesa mentre quello di Air Europa è salito, creando la separazione verticale necessaria per evitare la collisione.

A rischiare l'impatto sono stati il volo Iberia IB140, decollato da Recife (Brasile) e diretto a Madrid (MAD), e il volo Air Europa UX57, che viaggiava sulla tratta inversa da Madrid a San Paolo (GRU). Nonostante che l'episodio si sia concluso senza danni a cose o persone, il caso ha sollevato un forte dibattito, dimostrando come i moderni sistemi di protezione integrati, primo fra tutti il TCAS, riescano a neutralizzare i rischi di catastrofe anche di fronte a un totale fallimento della gestione del traffico aereo.

Il TCAS monitora costantemente gli aeromobili dotati di transponder nelle vicinanze e calcola se sussiste una minaccia di collisione: qualora il sistema rilevi che gli aeromobili si stanno avvicinando troppo, emette istruzioni coordinate a entrambi gli equipaggi, in genere ordinando a un aeromobile di salire mentre l'altro scende. Questi avvisi sono sincronizzati tra i due velivoli per garantire che le manovre siano complementari e non in conflitto tra loro. Le procedure operative internazionali richiedono ai piloti di conformarsi immediatamente agli avvisi di risoluzione del TCAS, anche se questi contraddicono temporaneamente un'istruzione del controllo del traffico aereo.

Saranno ora le investigazioni ufficiali, di cui

si occuperà la Commissione spagnola per le indagini sugli incidenti e gli inconvenienti dell'aviazione civile (CIAIAC) a dover fare luce sul perché siano state rilasciate istruzioni così contraddittorie ai due comandanti.