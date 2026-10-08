Terrore in una scuola in Polonia, 15enne accoltella tre persone: morta una bidella

Ancora sangue in una scuola in Polonia. Un ragazzo di appena 15 anni ha fatto irruzione in un istituto elementare armato di coltello, aggredendo tre membri del personale scolastico. Una donna di 37 anni è morta a causa delle ferite riportate, mentre altre due persone sono rimaste ferite. La tragedia si è consumata nel villaggio di Leszczydół-Nowiny, nei pressi di Wyszków.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’aggressore, un ex studente della scuola, è entrato nell’edificio intorno alle 9 del mattino e si è scagliato contro il personale. Tra le persone colpite anche una donna di 37 anni, identificata dai media locali come una bidella, e il preside dell’istituto, che nonostante le ferite è riuscito a intervenire e a bloccare il giovane.

Sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno tentato di rianimare la donna. Le sue condizioni, però, erano troppo gravi e poco dopo è stato constatato il decesso. Il quindicenne è stato preso in custodia dalla polizia. Al momento non sono stati chiariti i motivi che lo avrebbero spinto a tornare nella sua ex scuola e ad aggredire i dipendenti. L’episodio arriva a meno di 24 ore da un’altra aggressione con coltello avvenuta sempre in Polonia. Ieri, nella località di Ostrołęka, sette persone sono rimaste ferite in un attacco all’interno di un istituto scolastico. Due episodi ravvicinati che riportano l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole del Paese, mentre resta da chiarire la dinamica completa dell’ultima aggressione.