Treno deragliato in Francia, si indaga su possibile sabotaggio: che cosa è successo

Un evento gravissimo quanto avvenuto nella giornata di venerdì 11 settembre in Francia quando un treno con 180 passeggeri a bordo, fra Caen e Rouen (nell’area Nord), è deragliato provocando 44 feriti con una giovane donna in gravi condizioni. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio.

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30 ora locale secondo quanto riferito dalle autorità francesi e dalla compagnia ferroviaria nazionale. I passeggeri gravemente feriti sono stati trasportati in ospedale in elicottero come ha spiegato ai giornalisti il prefetto Jean-Benoit Albertini, capo delle autorità locali. Un portavoce della polizia francese ha affermato che il treno è deragliato dopo aver urtato un oggetto non identificato.

Le cause

Secondo i primi rilievo, il treno avrebbe urtato un ostacolo volontariamente posizionato sui binari, provocando lo strappo del carrello di una carrozza e il suo deragliamento. Come detto, viene privilegiata la pista di un atto intenzionale. A seguito del deragliamento, La compagnia ferroviaria statale francese SNCF ha segnalato “significativi disagi” sulle sue linee nella zona e ha messo a disposizione bus sostitutivi per consentire ai passeggeri di ritornare a casa.

Le parole del sindaco

“Dopo il deragliamento avvenuto ieri sulla linea Rouen–Caen, i miei pensieri vanno ai passeggeri feriti e ai loro cari. Lodo l’intervento rapido e la professionalità dell’intero team di agenti mobilitati. La città esprime tutto il suo sostegno alle vittime e alle loro famiglie”: si è espresso così sui social il sindaco di Caen, Aristide Olivier.

La stima dei danni

Il corretto ripristino della circolazione ferroviaria dipenderà da quanto tempo ci vorrà per raddrizzare i vagoni deragliati e riparare i binari. Già venerdì sera, dopo l’evacuazione di tutti i passeggeri, “le squadre sono arrivate sul posto per valutare i danni ai binari e stimare le attrezzature di recupero necessarie”, hanno spiegato gli inquirenti. Già nella mattinata di sabato sono arrivati nuovi con un aggiornamento sullo stato dei lavori programmato per la tarda mattinata per fornire ulteriori informazioni sulla durata stimata delle riparazioni.