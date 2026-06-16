Iran, il presidente Usa: "Si scatenerà l'inferno se Teheran si doterà dell'arma nucleare"

E' una questione "psicologica" quella che spinge gli Stati Uniti a voler prendere possesso dell'uranio iraniano arricchito a livelli prossimi a quelli per uso militare. Lo ha dichiarato il presidente, Donald Trump, durante l'incontro con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a margine del G7 in corso a Evian. "Andremo a prenderlo, ma andarlo a prendere è una questione importante perché dicono che solo la Cina e noi abbiamo le attrezzature necessarie per estrarlo. L'intera montagna è crollata", ha spiegato Trump. "Si potrebbe obiettare: perché ci stiamo dando pena? Perché non è poi così prezioso. Ma credo che, psicologicamente, lo desideriamo", ha aggiunto.