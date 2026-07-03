Venezuela, vivo il capo della polizia di La Guaira. "È sotto le macerie da 9 giorni"

Il capo della polizia dello Stato venezuelano di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros, è ancora vivo sotto le macerie del condominio Oasis Beach di Catia La Mar, crollato durante i terremoti del 24 giugno. Lo riferiscono i soccorritori, citati dai media locali che accompagnano le operazioni di salvataggio. Intrappolato da nove giorni, Romero sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca, che hanno intensificato le operazioni di salvataggio.

Intanto è salito a 16 il bilancio dei bambini morti nel crollo dell'ospedale pediatrico di Catia La Mar, nello Stato venezuelano di La Guaira, causato dai forti terremoti che hanno colpito la regione il 24 giugno. Lo riferiscono le autorità locali, citate dai media locali. Il dato è stato divulgato mentre cresce la protesta dei familiari delle vittime, che denunciano come, a distanza di giorni dalla tragedia, non esista ancora un elenco ufficiale delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Le autorità, aggiungono, non hanno reso noti i nomi dei deceduti né fornito spiegazioni sulle cause del crollo della struttura ospedaliera. Secondo il governatore di La Guaira, José Alejandro Teran, 35 persone sono sopravvissute al crollo e sono state trasferite nell'ospedale del comune di Zamora, nello Stato di Miranda, dove ricevono assistenza medica.

L'ospedale era un centro specializzato nell'assistenza a bambini con disabilità neurologiche, cognitive e motorie. Il crollo della struttura ha suscitato profonda commozione nella comunità per la particolare vulnerabilità dei piccoli pazienti ospitati.