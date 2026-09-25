Xi porta la “bestia” Hongqi N701 negli Usa: cosa sappiamo della super auto del presidente cinese

Xi Jinping ha portato negli Stati Uniti la sua super auto. Si chiama Hongqi N701, ed è la limousine blindata utilizzata dal presidente cinese durante i viaggi ufficiali all’estero (e non solo). Questo mezzo ha accompagnato Xi durante i vari appuntamenti in programma a Washington. Si tratta di un’auto rarissima, costruita appositamente per proteggere il leader di Pechino e, allo stesso tempo, mostrare al mondo la capacità industriale della Cina.

La super auto di Xi

La Hongqi N701 ha fatto la sua prima apparizione pubblica nel 2022, durante la visita di Xi a Hong Kong per il 25esimo anniversario del ritorno della città alla Cina. Da allora la limousine lo ha seguito in diversi viaggi internazionali, dalla Russia alla Francia, fino agli Stati Uniti.

Le sue caratteristiche tecniche ufficiali, ha spiegato il South China Morning Post, restano avvolte dal segreto. Anche N701 sarebbe soltanto un codice di progetto e non il vero nome commerciale del modello. Quel che si sa è che la vettura misura circa 5,5 metri, pesa probabilmente più di tre tonnellate ed è stata progettata con una struttura rinforzata, vetri antiproiettile e pneumatici run-flat.

L’abitacolo sarebbe protetto da sistemi contro l’aria contaminata e dotato di comunicazioni altamente sicure. In altre parole, è una vera piattaforma mobile per la sicurezza di Xi. La produzione sarebbe poi estremamente limitata: i progetti citati dal quotidiano di Hong Kong parlano di appena 50 esemplari nell’arco di dieci anni.

♦️Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD’de yaklaşık 5.5 metre uzunluğunda özel üretim Çin malı Hongqi N701 limuzin makam aracını kullandı.



♦️Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir dahaki ABD ziyaretinde TOGG’un özel üretim limuzin modelini kullanmalı bence. pic.twitter.com/yWHTw1YCi9 — Bayram Zilan (@bayramzilan) September 25, 2026

La Hongqi N701

Il confronto con la Cadillac One di Donald Trump, conosciuta in tutto il mondo come The Beast, viene quasi naturale. Le due vetture hanno la stessa funzione: trasformare l’auto presidenziale in una sorta di fortezza su quattro ruote, capace di garantire protezione durante gli spostamenti del capo dello Stato.

Ma la N701 ha anche un significato simbolico. Il marchio Hongqi, che significa “Bandiera Rossa”, nasce nel 1958 dalla cinese First Automobile Works proprio con l’obiettivo di creare una limousine nazionale destinata alla leadership del Paese. Dopo un lungo periodo di difficoltà seguito all’apertura dell’economia cinese e all’arrivo dei marchi stranieri, Hongqi è tornata al centro della scena statale negli anni Duemila.

Xi ha poi accelerato questa trasformazione, portando le limousine prodotte in Cina nelle missioni diplomatiche all’estero. Già nel 2014 aveva portato due Hongqi L5 in Nuova Zelanda. La N701 rappresenta l’evoluzione di quella strategia: design moderno, produzione quasi artigianale e tecnologia sviluppata per il massimo livello dello Stato. Non sappiamo con precisione quale motore nasconda sotto il cofano, né quali siano tutti i sistemi di protezione. Le ipotesi più diffuse parlano di propulsori di grande cilindrata, ma Pechino non ha mai pubblicato una scheda tecnica completa.