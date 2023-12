La folle corsa a 270 km/h in strada con la Maserati: pubblica video e viene identificato

L'ennesimo caso di video acchiappa-like sui social che poteva trasformarsi in tragedia arriva da Siracusa, dove un 40enne ha postato il video di una folle corsa in auto a 270 chilometri all'ora: paradossalmente è stata proprio la prestazione della sua Maserati, documentata in rete con un filmato divenuto in breve virale, a fornire agli inquirenti tutti gli elementi utili per rintracciarlo e sanzionarlo.

L'episodio si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre, intorno alle ore 9.00 del mattino. Lanciata a tutta velocità sul tratto dell'autostrada A18 Siracusa-Gela tra lo svincolo di Siracusa e quello di Avola, la Maserati del 40enne ha toccato i 270 chilometri all'ora, con l'uomo che leggeva orgogliosamente le indicazioni del tachimetro ai propri followers in diretta social.

Purtroppo per lui è stata la smodata voglia di mostrare le prestazioni della sua auto a tradirlo: grazie alle immagini diffuse sul web, infatti, la Polizia stradale di Siracusa è riuscita a identificarlo, a individuarlo e a sanzionarlo, segnalandolo alla locale Prefettura per la revisione della patente di guida.

"Con il proprio comportamento ha messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada, sfiorando per parecchi chilometri i 270 km/h, filmando ripetutamente tachimetro, strada e pubblicando, poi, il video sui canali social" , ha commantato la Polstrada di Siracusa, "il conducente non ha, però, considerato che la velocità massima in quel tratto autostradale è di 80 km/h".

Superare il previsto limite di velocità di oltre 60 km/h significa per il Codice della strada incorrere in una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una multa da 845 a 3.382 euro e nella sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei fino a dodici mesi.