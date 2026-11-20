Un albero da mezzo milione nel Salotto. Ad accendere il Natale in Galleria non sarà una delle griffe presenti ma QC Terme, che ha partecipato al bando del Comune aggiudicandosi (con una sponsorizzazione totale da 503mila euro) una delle location più ambite con l’iniziativa «Custodi di emozioni», che sarà svelata come tradizione comanda intorno al 5 o 6 dicembre. E sarà una delle installazioni più fotografate e giudicate, nel bene e nel male, perchè se il tradizionale albero di cristalli Swarovsky per anni ha raccolto solo ovazioni, la piramide di pacchi regalo firmata Gucci al centro dell’Ottagono nel 2023 scatenò ampio dibattito. Tant’è, come sempre il bando «Natale degli alberi» prevede che gli sponsor che prenotano piazze e vie del centro contribuiscano a illuminare anche una zona in periferia, quindi Qc Terme allestirà le luminarie in via Imbonati. L’elenco completo degli sponsor verrà presentato a breve dal Comune, sulla mappa (tra gli altri) ci sarà Banca Mediolanum con il progetto «Un Natale che fa la differenza» che vale 220.759 euro: luminarie in via dei Mercanti e Tommaso Grossi e (fuori dal centro) in piazza Anita Garibaldi, via Ceriani, viale Rapisardi e via Fontanelli (zona Baggio).

Ancora da svelare chi ha vinto piazza Duomo dopo tre anni in cui il maxi albero è stato affidato alla Fondazione Milano Cortina. Tra le altre location «top» c’è piazza San Babila, assegnata a Pandora per l’iniziativa «Holiday Yeti House». Valore totale 514.547,20 euro e il marchio di gioielli illuminerà anche via Montegani. Coop Italia con «Una storia nata 130 anni fa» accenderà l’albero in via Beltrami, fronte Castello Sforzesco, e le luminarie in via Vallazze e via Carli a Città Studi (sponsorizzazione da 279.672,80 euro). Le luminarie di corso Vittorio Emanuele saranno firmate Levi’S, l’iniziativa presentata dallo storico marchio di jeans si intitola «Avvolgiti nella morbidezza» (valore 351.657,68 euro), in periferia installerà luminarie in via Porpora e Santa Rita da Cascia. Xerjoff Group offre «Magic Moments Tree» in via Croce Rossa e luminarie in via Michelino da Besozzo e e via Masolino da Panicale (valore totale 251.259 euro). Tra gli sponsor ci saranno Discovery Communication per l’albero in piazza Scala, Coima e Sephora per piazza Gae Aulenti e l’area di Porta Nuova (la commissione di gara ha chiesto di ridimensionare le scritte del marchio lungo la Passerella Gioia), Ralph Lauren, Covivio, Prysmian. E il Comune ha affidato l’organizzazione dello show di capodanno in piazza Duomo a Videomobile. Dopo il primo bando deserto ha accolto la proposta arrivata dalla società, vincolata però a un contributo di 700mila euro che la giunta, visti anche i tempi strettissimi, ha concesso. Il «concertone» d’altra parre mancava da 7 anni.