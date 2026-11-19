Domani lo sciopero generale non disturberà chi si sposta con i mezzi pubblici. Metrò, bus e tram funzioneranno regolarmente perché, per legge, devono trascorrere più di due settimane fra un’agitazione e l’altra. Sul fronte trasporti cittadini possiamo stare tranquilli, nella giornata di agitazione generale promossa dalla Cgil cui hanno aderito anche i Cobas, circoleranno mezzi e taxi. Le auto bianche, unite nelle loro rimostranze, sciopereranno compatte il 15 dicembre ma non domani. E i treni? Sia quelli di Trenord che quelli di Trenitalia inizieranno un’agitazione di un giorno a partire da domani alle 21. «L’agitazione nazionale proclamata da alcune sigle autonome interesserà il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle 21 di domani alle 20 di sabato» si legge sul sito delle Ferrovie. Lo sciopero dei convogli lombardi di Trenord è stato proclamato dai sindacati Cub trasporti, Cat e Sgb negli stessi orari di quelli delle Ferrovie dello Stato. Si legge sul sito Trenord che domani «viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Sabato viaggeranno i treni compresi nella lista dei Servizi Minimi Garantiti». Nel dettaglio consultare il sito che specifica che nei giorni feriali e il sabato, sono assicurati servizi minimi garantiti negli orari 6-9 e 18-21. Per quanto riguarda le tratte a lunga percorrenza «indipendentemente dal giorno feriale o festivo, in caso di sciopero, sono sempre garantiti i seguenti Eurocity da/per Vienna e Monaco di Trenord: EC83 ed EC82, che nel periodo invernale percorrono la tratta Brennero-Bologna». Invece, in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, ci saranno i bus sostitutivi senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa AeroportoStabio.