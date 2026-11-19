Milano si prepara alla grande manifestazione di domani, quando scenderanno in piazza a fianco dei sindacati, lavoratori, studenti, centri sociali, collettivi, pro Pal per lo sciopero genetrale indetto dalla Cgil, ma i negozianti questa volta non si blinderanno dietro i pannelli di legno che hanno oscurato le vetrine delle principali vie commerciali e dello shopping in occasione dei precedenti cortei. Passato il panico generale del mese di ottobre che aveva visto Milano tramutarsi in uno scenario di guerra con vetrine oscurate, guardie giurate e steward schierati davanti alle porte scorrevoli di esercizi commerciali più o meno importanti, grandi catene e multinazionali del lusso. Messo da parte l’allarmismo, la paura e dimenticato le razzie del 17 e 18 ottobre, rassicurati parzialmente dal fatto che le manifestazioni indette dai sindacati portano con sè un rigido servizio d’ordine, anche i milanesi hanno progressivamente abbandonato l’abitudine assunta all’improvviso di rinchiudersi in casa al primo calare del buio. Ricominciano a girare per le strade dello shopping a caccia di regali natalizi. Si guarda avanti e alle casse semi vuote. Così i negozianti stanno allestendo le vetrine e l’interno dei loro locali per l’arrivo del Black friday previsto per settimana prossima ma anticipato di fatto a questa settimana da quasi tutti, non solo dalle boutique e dalle catene di abbigliamento. «L’unico segnale di speranza di fronte a questo fermo impressionante dei consumi - dichiara Gabriel Meghnagi vicepresidente di Confcommercio -. Il nostro auspicio è che riprendano i consumi. Abbiamo subito un doppio danno: quello delle devastazioni e delle giornate di shopping perse per i cortei violenti prima e il blocco dei consumi poi. Ora dobbiamo lavorare. La situazione è veramente preoccupante, vediamo vie intere al buio perchè molti esercizi ma anche bar non hano più riaperto dopo l’estate».