L'avaria e l'atterraggio a 2.100 metri sulle Dolomiti: così la pilota ha salvato tutti i passeggeri

Un atterraggio d'emergenza da brividi ha permesso a tre ragazzi di salvarsi la vita. Partiti da Trento stavano volando verso Belluno con un aereo da turismo. Un'improvvisa perdita di potenza al motore ha costretto loro a un atterraggio improvviso sul gruppo del Lagorai, in Trentino, circa 100 metri sotto al bivacco "Paolo e Nicola".

Alla guida dell'aereo c'era Silvia De Bon, 22 anni. A bordo insieme a lei, il fratello Matteo, 27 anni, e la sua fidanzata Giorgia Qualizza, 28 anni. Tutti e tre sono originari di Longarone, in provincia di Belluno. Silvia, perciò, oltre che la sua di vita, ha salvato anche quella di altri due giovanissimi grazie a una discesa avvenuto a quota 2.100 metri nel comune di Predazzo, lungo il versante della Val di Fiemme. La ventiduenne oltre al brevetto italiano, come riporta il Corriere della Sera, aveva da poco conseguito anche quello americano. Tornata proprio dagli Usa, insieme al fratello e la ragazza di quest'ultimo aveva optato per una gita post-natalizia in alta quota. Fino a quando non è successo l'inimmaginabile. Una tragedia sventata grazie alla prontezza e al sangue freddo di Silvia. I tre passeggeri, feriti ma coscienti, sono usciti dall'abitacolo e hanno chiamato il numero unico per le emergenze del 112. Il tutto è avvenuto alle 16:25 del 28 dicembre. Saliti fino al bivacco hanno aspettato l'arrivo dei soccorsi. Da Trento li ha raggiunto un elicottero, su richiesta della Centrale unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico.