Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: due morti a Treviso

Non si conoscono ancora le cause del terribile incidente stradale che è costato la vita a due persone nel Trevigiano. La scorsa notte un'Audi A3 stava viaggiando su via Roma, una strada a scorrimento veloce di Ormelle, in provincia di Treviso, quando improvvisamente il conducente ha perso il controllo dell'auto finendo la propria corsa in un canale di scolo parallelo alla carreggiata. A morire sul colpo sono stati il ragazzo di origini indiane 27enne alla guida e uno dei tre passeggeri che erano in macchina con lui. Le altre due persone sono state trasportate dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto all'ospedale di Treviso. I medici hanno fatto sapere che sono in gravi condizioni.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23.40 lungo la SP49. L'automobile ha urtato contro un terrapieno in cemento dopo essere finita nel fossato che corre a bordo strada. I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza e in rinforzo da Conegliano, hanno messo in sicurezza l'auto e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per estrarre i quattro occupanti. Il medico del Suem ha subito dovuto dichiarare la morte per due giovani, mentre gli altri due sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 circa.

I rilievi dei carabinieri

I motivi dell'incidente stradale sono al vaglio dei militari che sono stati avvisati dell'accaduto da alcuni passanti. I carabinieri sono arrivati in via Roma insieme all'ambulanza e ai vigili del fuoco che hanno impiegato molto tempo per estrarre i corpi dalle lamiere della vettura. Non essendoci telecamere di sorveglianza sulla strada, gli inquirenti sperano che le persone ferite possano riprendersi al più presto. In quel caso potranno raccontare cosa effettivamente sia successo la notte scorsa. Diverse le ipotesi avanzate dai carabinieri. A causare l'uscita di strada dell'Audi A3 potrebbe essere stata l'alta velocità, un possibile malore del conducente o un guasto meccanico. Intanto, le salme sono state trasferite all'ospedale di Oderzo dove verrà effettuato l'esame autoptico.