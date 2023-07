Traffico in tilt sulla A1: camion sfonda la barriera e finisce nell'altra corsia

Dopo aver tamponato un mezzo che si trovava sulla propria corsia ha sbandato, invadendo la carreggiata nel senso opposto di marcia e terminando la propria corsa contro un'altra autovettura: l'incidente che ha visto protagonista un camion sulla A1 ha letteralmente paralizzato il traffico per ore, senza provocare, fortunatamente, gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 5 del mattino di oggi, venerdì 28 luglio, al chilometro 84 dell’Autostrada del Sole, per la precisione nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola D’Arda, all'altezza del confine tra le province di Parma e Piacenza. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il tir, un autoarticolato da oltre 40 tonnellate, avrebbe avuto un problema nei pressi di un cantiere autostradale. Qui si sarebbe verificato innanzitutto il tamponamento a un mezzo tecnico preposto alla viabilità: dopo lo scontro, il camion avrebbe sbandato verso sinistra, sfondando la barriera spartitraffico e irrompendo nella corsia opposta. La corsa del pesante autoarticolato si sarebbe quindi conclusa con una collisione con un'altra autovettura.

Immediate le segnalazioni da parte dei numerosi automobilisti in transito lungo l'autostrada già dalle prime ore del giorno. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza della Pubblica Assistenza della Valdarda, un'auto infermieristica del 118 del pronto soccorso di Fiorenzuola D’Arda e un'ambulanza infermieristica del 118 del pronto soccorso di Fidenza. I primi ad entrare in azione, con l'obiettivo di mettere in sicurezza i conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nell'incidente e di agevolare l'intervento dei soccorritori, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D'Arda.

Per fortuna solo un automobilista, rimasto ferito in modo lieve, ha avuto necessità di essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Fidenza per effettuare degli accertamenti clinici e ricevere le cure del caso. Le altre persone coinvolte nella carambola avrebbero invece rifiutato di recarsi in ospedale per ricevere assistenza.

Ovviamente le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro sono tuttora in corso, e di esse si stanno occupando, dopo aver effettuato i rilievi, gli uomini della polizia stradale di Parma, coordinati dal comandante Katia Grenga. Tra rilievi, rimozione delle vetture coinvolte e dei detriti, sono state necessarie ben 5 ore, durante le quali si è reso necessario effettuare la chiusura al traffico del tratto autostradale dal chilometro 55 in direzione di Bologna, tra Bivio A1 e la complanare di Piacenza. Ovviamente ciò ha prodotto interminabili file, anche a tre ore di distanza dal sinistro: alle 8, per esempio, c'erano già 9 chilometri di coda. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle ore 12, quando tutte le corsie sono state riaperte al traffico.