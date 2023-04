Lucca, esplosione in un casolare: un morto e sei feriti

Una tremenda esplosione, poi il crollo. La tragedia di Montecarlo, provincia di Lucca, si è consumata attorno alle ore 11.30 di sabato: causata probabilmente da una fuga di gas, la deflagrazione ha sconvolto un’abitazione a due piani in via del Marginone, zona campagnola. La casa è crollata immediatamente, il bilancio per il momento è di un morto e sei feriti, di cui due in condizioni gravi. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine: come riportato dalla Nazione, il sostituto procuratore Salvatore Giannino ha già ascoltato un paio di testimonianze di persone della zona.

Il dramma a Lucca

Come anticipato, la causa dell’esplosione povrebbe essere una fuga di gas – da capire, inoltre, se sia dipesa da una bombola di gas o da altro – ma sono attesi aggiornamenti ufficiali dalle autorità. Subito dopo lo scoppio, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri e naturalmente i sanitari del 118. La casa è completamente collassata ed è possibile vedere solo il tetto, unica parte ancora parzialmente integra.

La vittima è un uomo di 70 anni, mentre i due feriti gravi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa: si tratta della moglie della vittima – recuperata dai pompieri dopo un lungo lavoro con personale Usar e cani, avrebbe riportato ustioni sul 70% del corpo – e il vicino di casa 46enne, che ha riportato traumi alle gambe. Gli altri quattro feriti, tutti lievi, abitavano nell’abitazione a fianco di quella crollata: una donna (sospetta frattura di un polso), i figli di 9 e 12 anni (escoriazioni e contusioni) e la madre (trauma toracico).

In base alle prime ricostruzioni riportate dall’Ansa, qualcuno ha parlato di un odore di gas avvertito recentemente. Gli investigatori hanno acceso i riflettori anche sugli interventi di manutenzioni fatti nell’ultimo periodo. “Sicuramente c’è stato uno scoppio” , la conferma del comandante dei vigili del fuoco di Lucca Calogero Daidone, anche se sarà necessario verificarne le cause. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Montecarlo, Federico Carrara.

Il dramma ha sconvolto la comunità di Montecarlo, ma purtroppo non si tratta della prima sciagura nella zona. Lo scorso 27 ottobre a Torre, sempre in provincia di Lucca, un’esplosione ha travolto un’abitazione costando la vita a tre persone: Luca Franceschi (69 anni), Lyudmyla Perets (44 anni) e Debora Pierini (26 anni), quest’ultima incinta all’ottavo mese e morta dopo due settimane di agonia per le gravi ustioni riportate