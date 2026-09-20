Orrore a Milano, incidente mortale in moto: il figlio di Leone di Lernia muore decapitato

Tragedia questa notte sulle strade di Milano, dove ha perso la vita Davide Di Lernia, figlio del noto cantautore e personaggio radiofonico Leone Di Lernia. Il terribile incidente nel quale è rimasto coinvolto il 47enne è stato fatale, e non ha lasciato scampo. La morte è giunta in modo orribile, dato che il corpo è stato rinvenuto decapitato.

Stando a quanto riferito fino ad ora, il sinistro si è verificato dopo mezzanotte in via Mecenate, la strada che conduce verso lo scalo aeroportuale di Linate. Davide Di Lernia, videomaker e produttore, si stava dirigendo verso il centro cittadino, quando è accaduto l’irreparabile. Era a bordo della sua moto quando, per cause che la polizia locale sta ancora cercando di ricostruire, ha improvvisamente perduto il controllo del veicolo. La moto ha sbandato, finendo contro la barriera metallica che separa la carreggiata dalla linea del tram. L’impatto è stato violentissimo, tanto da causare la decapitazione del corpo.

L’allarme è stato dato immediatamente, ma il tempestivo intervento degli operatori del 118 si è rivelato inutile. Si è soltanto provveduto a constatare il decesso.

Una morte terribile, uno choc enorme.

Figlio del famoso Leone Di Lernia, Davide Di Lernia ha lavorato nelle maggiori emittenti radiofoniche nazionali, come Radio Monte Carlo, Radio 105 Network and Virgin Radio. La musica ha accompagnato le sue ultime ore: sui suoi profili digitali restano le testimonianze visive della serata trascorsa al Carroponte di Sesto San Giovanni, dove aveva documentato l’esibizione del dj Carl Cox.

“Davide che cazzo hai combinato!!!!! Non doveva finire così, andartene così giovane….non ci voglio mai credere…. l’unica consolazione è che hai raggiunto Leone. Non voglio immaginare il dolore di Nenna Rosa, tua figlia e i tuoi fratelli. Sono sconvolto Davide…”, è il post pubblicato su Instagram dalla pagina Leonedilerniaforever. Tantissimi i commenti da parte degli utenti addolorati e sconvolti.