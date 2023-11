Orrore a Palermo, giovane accoltellato alla gola davanti alla discoteca

Attimi di paura sabato notte a Palermo, dove un giovane di 24 anni è stato accoltellato alla gola mentre stava tentando di difendere due sue amiche fuori da una discoteca. Il ragazzo fino a qualche attimo prima, si stava divertendo con la propria comitiva. Il fatto è accaduto all'esterno del Country Disco Club in viale dell’Olimpo, famosissima discoteca dove ogni sabato i ragazzi palermitani si ritrovano per ballare.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dai militari, il 24enne era intervenuto per soccorrere due amiche con le quali era andato a ballare, importunate fuori dalla discoteca da due ragazzi, estranei alla comitiva. Forse una parola di troppo ha scaturito una tremenda rissa, durante la quale il ragazzo è stato colpito violentemente alla gola da un'arma da taglio, probabilmente un coltello. Immediatamente chi ha assistito alla scena ha chiamato i soccorsi. Dopo qualche minuto sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane ferito presso l'ospedale Villa Sofia. Al momento, nonostante il grande spavento e la corsa in ospedale, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul tragico accaduto indagano i carabinieri, che stanno già mettendo al vaglio le videocamere di sorveglianza della zona per risalire agli assalitori. " Davvero una brutta esperienza - racconta una ragazza che era nella stessa discoteca la scorsa notte a ilGiornale.it - ce ne siamo accorti tutti dopo, veramente, è stato un trauma sapere quello è accaduto fuori mentre noi ballavamo. Mi auguro che il ragazzo si riprenda senza danni".

Il mondo dei social mostra vicinanza al ragazzo

In poche ore la notizia ha fatto il giro dei social, in migliaia hanno mostrato vicinanza al giovane, attualmente ancora ricoverato in ospedale. " Riprenditi presto - scrive un utente sotto un post di Facebook che riportava la notizia - un ragazzo non dovrebbe mai essere ridotto in questo stato da due codardi, che oltre a importunare due ragazzine, hanno anche tentato di uccidere una persona con un coltello... Ma cosa sta diventando Palermo". "Non è la prima volta che episodi spiacevoli succedono fuori o dentro questa discoteca - continua un altro utente - che sia il caso di fare una selezione su chi entra e chi no, come accade nel nord Italia?".

Dilaga la violenza giovanile a Palermo

Da mesi a Palermo la violenza, da parte di giovani verso altri coetanei sta aumentando in maniera preoccupante. Episodi come risse e accoltellamenti adesso sembrano essere all'ordine del giorno. Fatti gravissimi, che avvengono anche in pieno centro storico, sotto gli occhi di turisti e cittadini.