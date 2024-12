Orrore a Reggio Calabria, giovane stuprata e filmata per anni: arrestati tre minorenni

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc a Reggio Calabria, dove è emersa una vicenda davvero inquietante. Una ragazza sarebbe infatti stata violentata e filmata per anni da un gruppo di ragazzini. Il caso è già al centro di un'inchiesta resa pubblica oggi, e nel mirino degli inquirenti ci sono dei minorenni del posto.

Le accuse

Secondo quanto riferito dall'accusa, i ragazzini avrebbero più volte abusato della giovane, provvedendo a registrare quei momenti. I responsabili, come riferisce l'accusa, avrebbero dimostrato una "condotta orientata verso il soddisfacimento dei più biechi istinti sessuali ".

Stando alle informazioni trasmesse sino ad ora, gli abusi sarebbero andati avanti per almeno due anni, in un arco temporale che va da gennaio 2022 a novembre del 2023. All'epoca gli aguzzini della vittima erano minorenni. Il branco avrebbe costretto la giovane a subire ripetuti atti sessuali contrari alla sua volontà, e non avrebbero esitato a filmare quelli che, a tutti gli effetti, erano stupri. Non solo. I ragazzi avrebbero tempestato la loro vittima di insulti, disprezzando la figura femminile.

Le indagini e il fermo

A seguito della denuncia, sono partite le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Reggio Calabria, e portate avanti dagli uomini del commissariato di Palmi. Gli agenti hanno potuto contare anche sul supporto del Reparto prevenzione crimine Calabria Sud-Orientale di Siderno.

L'attività investigativa, che si è servita anche delle intercettazioni telefoniche, ha portato all'arresto di tre ragazzi, fermati questa mattina all'alba dai poliziotti.

I giovani, come disposto dal gip del tribunale per i minorenni, che ha accolto la richiesta del procuratore Roberto Placido di Palma, sono stati condotti all'Istituto penale per i minorenni, dove resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'accusa è di violenza sessuale di gruppo aggravata.