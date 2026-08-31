Spari in un appartamento di Roma: padre, madre, figlia e cane trovati senza vita

Spari nel quartiere di Pietralata a Roma. Tre morti: padre, madre e la loro figlia bambina. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio, avvenuto in un appartamento in un palazzo di via dell’Antracite. A lanciare l’allarme alcuni vicini di casa.

I corpi senza vita delle tre persone (e del loro cane) sono stati trovati dai vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva più a mettersi in contatto con loro: forzata la porta hanno fatto la macabra scoperta.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto, che sembra legato ad una tragedia di ambito familiare. Da quanto si apprende la bambina era disabile.