Parma, 45enne trovata morta in casa con ferite da coltello: non si esclude l’omicidio

Una donna di 45 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in largo Visconti, nella prima periferia di Parma. Sul corpo sarebbero state riscontrate ferite provocate da un’arma da taglio, verosimilmente un coltello.

A dare l’allarme è stata la madre della donna, preoccupata perché da tempo non riusciva più ad avere sue notizie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Parma, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Parma e sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il pubblico ministero. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause della morte, compresa quella dell’omicidio.