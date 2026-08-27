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Cronaca locale

Parma, 45enne trovata morta in casa con ferite da coltello: non si esclude l’omicidio

A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata per il lungo silenzio della figlia. Indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura

Redazione web
Carabinieri
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Una donna di 45 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in largo Visconti, nella prima periferia di Parma. Sul corpo sarebbero state riscontrate ferite provocate da un’arma da taglio, verosimilmente un coltello.

A dare l’allarme è stata la madre della donna, preoccupata perché da tempo non riusciva più ad avere sue notizie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Parma, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Parma e sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il pubblico ministero. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause della morte, compresa quella dell’omicidio.

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