Milano, operaio sale per protesta su una gru: era senza stipendio da mesi

Un operaio oggi è salito su una gru in un cantiere nel quartiere milanese di Lambrate, mentre protestava insieme ai colleghi per essere rimasto senza stipendio da mesi. “Siamo di fronte a una tragedia umana e lavorativa che non possiamo tollerare. Circa venti famiglie sono state letteralmente ridotte alla fame da chi pensa di potersi far beffe dei diritti fondamentali di chi lavora”, dice Francesco Caruso, segretario generale Uilm Milano, arrivato nella sede del cantiere in via Monfalcone. A quanto il sindacato, i “circa venti lavoratori, impiegati all’azienda Impianti Elettrici Russo, si trovano da alcuni mesi senza stipendio, lasciati senza garanzie e in uno stato di totale disperazione”. Avrebbero lavorato nel cantiere a giugno, luglio, agosto e nei primi dieci giorni di settembre, come elettricisti e quindi inquadrati nel contatto metalmeccancio. Per il lavoro avrebbero “ricevuto soltanto dei rari acconti da 100 o 200 euro, a fronte di mesi di lavoro continuativo. A rendere il quadro ancora più grave è il sospetto che i lavoratori non siano mai stati regolarmente assunti o registrati. Secondo quanto riferito sul posto, il titolare dell’azienda risulterebbe irreperibile, con l’ipotesi - ancora da verificare - che sia fuggito con i fondi”, riporta la Uil in una nota. La protesta è degenerata quando il lavoratore, intorno a mezzogiorno, è salito su una gru, minacciando un gesto estremo. Ne è sceso poco fa, dopo la mediazione dei sindacati. “Parlare di acconti da 100 o 200 euro per quasi quattro mesi di cantiere è un’offesa alla dignità umana. Oggi assistiamo alla disperazione incontrollabile di un lavoratore salito sulla gru: una scelta drammatica che rende evidente fino a che punto questi operai siano stati spinti al limite. Pretendiamo l’intervento immediato delle autorità, delle forze dell’ordine e degli organi di ispezione del lavoro per far luce su questa vicenda, tutelare la sicurezza dei lavoratori coinvolti e garantire che sia fatta immediatamente giustizia”, dice Caruso.