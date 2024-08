Bimba di 4 anni incastrata nel bocchettone di aspirazione della piscina

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia sfiorata a Pula (Cagliari), dove una bimba ha rischiato la vita dopo essere rimasta intrappolata nel bocchettone di aspirazione di una piscina. Un episodio che ha riportato alla mente altre vicende raccapriccianti che si sono verificate negli scorsi anni, ma che si è fortunatamente concluso con un salvataggio da parte dei vigili del fuoco.

Rimossa la griglia protettiva

L'allarme è scattato questa mattina (sabato 3 agosto) all'interno del camping Flumendosa di Santa Margherita di Pula (Cagliari). A quanto pare la bambina di 4 anni si trovava in una zona bassa del fondale quando il bocchettone ha aspirato la sua mano, tirando anche il braccio. Non si sa cosa sia accaduto di preciso, ma pare che la piccola sia riuscita a rimuovere la griglia di plastica che dovrebbe fungere da protezione al canale di aspirazione. Come questa barriera è stata rimossa, la bimba sarebbe stata attirata con forza.

Per fortuna l'accaduto non è passato inosservato a chi si trovava nelle vicinanze. Sono subito intervenuti tutti, sia i familiari che i presenti. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri arrivavano dal vicinissimo distaccamento di Pula, e hanno impiegato poco tempo a raggiungere il camping Flumendosa. I vigili del fuoco hanno provveduto ad allargare il bocchettone, riuscendo così ad estrarre il braccio della bambina. Lo spaventoso episodio, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche, si è dunque concluso nel migliore dei modi. La bimba è stata tratta in salvo.

Il ricovero in ospedale

Tanta paura per i familiari della piccola, e per la

stessa bambina. Subito dopo averla salvata, la bimba è stata accompagnata al pronto soccorso dell'a scopo precauzionale. Arrivata in codice giallo, la piccola viene monitorata.