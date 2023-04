Milano, quattro sgomberi di fila, ma la romena occupa ancora l'appartamento

Occupare abusivamente una casa per quattro volte di fila a pochi giorni di distanza da un episodio all'altro, nonostante lo sgombero da parte delle autorità e i tentativi, risultati vani, di impedire un futuro accesso all'abitazione: è questo il piccolo record collezionato nella periferia di Milano da una romena di 27 anni.

Sgombero inutile

Invece di cambiare obiettivo, dopo essere stata allontanata più volte dalle forze dell'ordine, la donna ha sempre scelto di fare ritorno nell'alloggio Aler di via Ricciarelli al numero civico 24, in zona San Siro. Stando a quanto riferito da Il Giorno, l'ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 25 aprile: sono stati i carabinieri della stazione Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile a intervenire in questa occasione per tentare di liberare per l'ennesima volta l'abitazione. Nonostante i precedenti allontanamenti, infatti, la 27enne era riuscita nuovamente ad accedere alla casa popolare insieme ai due figli di 3 e 6 anni.

La romena aveva occupato abusivamente per tre anni consecutivi l'alloggio di via Ricciarelli, senza mai finire nel mirino dalle autorità. Il primo sgombero programmato ha avuto luogo in tempi recenti, ma la donna, che viveva nell'alloggio insiame al marito e ai due figli, non si è per questo scoraggiata, rientrando nel medesimo appartamento dopo solo pochi giorni. Allontanata nuovamente dalle forze dell'ordine, la 27enne aveva fatto ritorno nella casa ancora una volta lo scorso 21 aprile.

A nulla è servito neppure lo sgombero più recente, di cui si era occupato il commissariato Bonola (Milano): nemmeno la messa in sicurezza dell'alloggio con l'apposizione di una lastra era servita a impedire l'accesso. L'ennesimo sgombero martedì 25 aprile, quando la romena è stata mandata via dai carabinieri e denunciata in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici.

Ancora una volta, inoltre, la protagonista della vicenda ha rifiutato l'aiuto dei Servizi sociali preposti. "Per tre anni questa famiglia ha vissuto qui, persone che non creavano problemi, ben integrate I bimbi vanno a scuola e all'asilo" , raccontano a Il Giorno alcuni inquilini dello stabile di via Ricciarelli. "Ma le occupazioni abusive non vanno bene, noi ci aspettiamo una nuova intrusione. Questa notte è andata via liscia. Chissà la prossima" , concludono.

Non un caso isolato

Questo è solo uno dei tanti casi che si verificano nella periferia di Milano. Negli stessi giorni, forse approfittando della "distrazione" connessa al ponte del 25 aprile, si è verificata un'altra occupazione abusiva in zona San Siro. Anche in questo caso si tratta di due donne romene di 47 e 21 anni: queste ultime hanno sfondato la porta di un'abitazione di uno stabile in via Zamagna 4 e l'hanno occupata con le figlie rispettivamente di 12 anni e di 6 mesi di età. Colte in flagranza, sono state allontanate dai militari della stazione San Cristoforo e del Nucleo Radiomobile.