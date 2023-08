"Vai a lavorare". In piazza di Spagna l'assurda "rissa" tra netturbini e vigili

Milano è nel caos ma Roma non è da meno. Il cambio di sindaco, con il passaggio di testimone tra Movimento 5 stelle e Pd, non solo non ha giovato alla Capitale ma, se possibile, ha peggiorato una situazione già indecente. I rifiuti hanno sostituito i monumenti nelle foto-ricordo dei turisti e degli stessi romani e il tanfo in città è arrivato a livelli irrespirabili, acuito dalle alte temperature estive.

Ma che la città sia pericolosamente allo sbando lo dimostra l'ennesima rissa notturna avvenuta a Roma in pieno centro storico. Ma stavolta ad affrontarsi non sono state due bande rivali, due baby-gang o gruppi di ubriachi a fine serata. No, in piazza di Spagna alle 2 del mattino si sono affrontati da una parte gli operatori ecologici e dall'altra gli agenti della polizia locale.

Tutto è iniziato quando i due gruppi, ma forse fazioni è il termine più indicato, si sono incontrati a pochi passi dall'iconica fontana della Barcaccia e dalle scale simbolo della città. Come riporta il Messaggero, la miccia si è accesa appena le auto di servizio si sono incrociate nei pressi dell'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. Il video diffuso in rete mostra le immagini dell'incontro già avvenuto ma a un certo punto si sente uno degli operatori dell'Ama gridare a gran voce contro un pizzardone: " Levati, stai fermo. Mi hai messo le mani addosso sei un verme. Vai a lavorare ".

È a quel punto che gli animi diventano bollenti e che si rende necessario l'intervento dei rispettivi colleghi per evitare che una diatriba si trasformi in una vera e propria rissa nel salotto buono di Roma. Ovviamente, i rispettivi corpi hanno avviato un indagine interna e dalla polizia locale di Roma pare di voglia procedere per andare fino in fondo nella questione, procedendo per vie legali contro i lavoratori dell'Ama.

Nel frattempo, sia nella municipalizzata che al centro della polizia municipale c'è grande imbarazzo per quanto accaduto. La discussione notturna degna di una commedia italiana degli anni Cinquanta è pronta a proseguire a colpi di carte bollate nei tribunali, perché anche all'Ama fanno sapere che gli operatori ecologici coinvolti nella discussione avrebbero intenzione di procedere per vie legali.