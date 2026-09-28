Tassisti bloccati in coda. “Troppi otto eventi insieme in due giorni”

Altro che «prendo un taxi e arrivo prima». L’auto pubblica c’era - questa volta sì - ma non è riuscita ad arrivare alla meta, nè prima, nè dopo. Cronaca di un fine settimana di traffico congestionato e non annunciato. Tale da lasciare i passeggeri perennemente incolonnati negli abitacoli delle auto pubbliche. Sono gli stessi tassisti di tre associazioni (Tam, Satam e Unione Artigiani) a denunciare la paralisi senza precedenti del traffico di sabato e di ieri. «Apprendiamo dal Comune che sabato si sono sovrapposti 8 eventi con chiusure e cortei. Dalle sfilate di Dolce & Gabbana in viale Piave e Bottega Veneta in via Vigevano, alla processione religiosa di via Solari, ai due cortei da Piazza Cordusio a Corso Venezia e da Piazza Arcole al Naviglio Pavese, alla corsa podistica di Parco Forlanini, alla chiusura di viale Molise per ex Macello e all’evento notturno da Piazza Duca d’Aosta a Gioia». Ieri, a tutto questo, «si è aggiunta la competizione universitaria PolimiRun Milano 10 km da Bovisa a Leonardo con chiusura totale dell’asse Stelvio-Buenos Aires-Città Studi. Il tutto durante la settimana della Moda - hanno proseguito i tassisti - Risultato: impossibile circolare per le auto del servizio pubblico, tempi triplicati, stazioni e centro inaccessibili, cittadini e turisti lasciati a piedi». I responsabili delle associazioni reclamano «la totale assenza di programmazione e distribuzione degli eventi. Milano non può ospitare tutto nello stesso weekend scaricando il caos sui taxi e sui cittadini».

L’ex vicesindaco Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, ha appoggiato in pieno la denuncia dei tassisti: «Sono vicino all’intera categoria del servizio pubblico Taxi locale che questo fine settimana non ha potuto lavorare a causa di una congestione di traffico senza precedenti e, ancora una volta, per colpa della Giunta di Palazzo Marino. Tutto il traffico delle ultime 48 ore, è dipeso da una serie di numerosi e concomitanti eventi, circa 8, che sono risultati in contrasto. Ancora una volta segnalo una pessima regia del Centrosinistra milanese, unita ad una totale mancanza di informazione degli eventi per la categoria del servizio pubblico Taxi, che ha provocato oltre ad innumerevoli disagi alla città anche un netto calo di fatturato e introito economico agli stessi tassisti».