Torino, a 14 anni guida una baby gang tra rapine e aggressioni: la madre lo fa arrestare

Solo 14 anni ed era già considerato il leader di una baby gang che da mesi seminava il terrore nel territorio di Rivoli, alle porte di Torino. Atti vandalici, aggressioni, minacce e una rapina particolarmente violenta hanno segnato il percorso del giovane, fino all'epilogo più doloroso per una famiglia, quella della madre di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per cercare di fermarlo. Nei giorni scorsi il ragazzo è stato trasferito all'istituto penale minorile Ferrante Aporti di Torino dopo che il giudice ha disposto un aggravamento della misura cautelare già in vigore. In precedenza il tribunale per i minorenni aveva scelto la permanenza in casa, equivalente degli arresti domiciliari per i minori, ma il provvedimento si è rivelato insufficiente. La vicenda affonda le sue radici nei primi mesi dell'anno. Tra gennaio e febbraio il quattordicenne e altri ragazzi del gruppo erano finiti nel mirino degli investigatori per una serie di episodi vandalici avvenuti nel parcheggio sotterraneo di via Rombò, a Rivoli. Le telecamere di sorveglianza li avevano immortalati mentre utilizzavano gli estintori per imbrattare l'area e diverse auto in sosta. Grazie ai filmati, i carabinieri erano riusciti a identificare tutti i componenti coinvolti. Convocati in caserma insieme ai genitori, i minorenni erano stati denunciati per danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di beni altrui.

La rapina al parco e il pestaggio di un coetaneo

Le denunce, però, non hanno fermato l'escalation. La notte del 6 maggio il giovane, accompagnato da un complice della sua stessa età, avrebbe preso di mira un ragazzo di 15 anni all'interno del parco Kranj di Rivoli. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero intimato alla vittima di consegnare il borsello contenente cellulare e portafoglio. Quando il quindicenne ha tentato di opporsi, l'aggressione è degenerata. Calci e pugni si sono abbattuti sul ragazzo, che è stato infine derubato dei propri effetti personali. La fuga del presunto responsabile è durata poche ore, i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato, mentre proseguono gli accertamenti per identificare definitivamente il complice. Dopo l'arresto, la Procura per i minorenni aveva disposto la permanenza domiciliare, riaffidandolo alla famiglia nella speranza che il controllo dei genitori potesse contribuire a interrompere quel percorso di devianza.

Le continue violazioni della misura cautelare

La permanenza in casa non ha però prodotto gli effetti sperati. Nel corso delle settimane successive il quattordicenne avrebbe ripetutamente ignorato gli obblighi imposti dal tribunale. Secondo quanto emerso dalle indagini, lasciava spesso l'abitazione nelle prime ore del giorno per fare ritorno soltanto in tarda serata, muovendosi liberamente nonostante il divieto. Una situazione diventata progressivamente insostenibile anche per i familiari. La madre, ormai incapace di controllare il comportamento del figlio e preoccupata per la piega che stavano prendendo gli eventi, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri chiedendo aiuto. Una scelta sofferta, maturata con l'obiettivo di fermare una deriva che sembrava ormai sfuggita a qualsiasi controllo.

Le nuove minacce e l’ennesima aggressione

Le verifiche condotte dai militari hanno portato alla luce ulteriori episodi che hanno aggravato la posizione del ragazzo. Durante il periodo di permanenza domiciliare, infatti, avrebbe nuovamente incontrato il quindicenne vittima della rapina di maggio, minacciandolo una seconda volta. Non solo. In un centro commerciale della zona si sarebbe reso protagonista di un'altra aggressione. A farne le spese è stato il titolare di un'edicola intervenuto per richiamare il giovane e alcuni amici che sfrecciavano con i monopattini lungo i corridoi della struttura. "L'avevo ripreso perché viaggiava in monopattino dentro la galleria e non è la prima volta", ha raccontato il commerciante Emmanuel. Secondo la sua testimonianza, il richiamo avrebbe provocato una reazione immediata e violenta. "Mi ha mandato a quel Paese, mi ha detto che non dovevo rompergli i co****ni. Mi ha dato uno schiaffo e un pugno sul volto", ha dichiarato l'uomo, che ha poi presentato denuncia. Il commerciante ha inoltre denunciato una situazione che, a suo dire, si ripeterebbe frequentemente: "Sono sempre i soliti ragazzini, alcuni hanno anche dieci o undici anni e fanno i bulli. I genitori dove sono?".

La decisione del giudice

Di fronte alle ripetute violazioni e ai nuovi episodi contestati, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni ha disposto un inasprimento della misura cautelare. Per il quattordicenne si sono così aperte le porte del Ferrante Aporti di Torino, dove resterà in custodia mentre proseguono gli accertamenti sulle sue responsabilità.

Una vicenda che colpisce non solo per la giovane età del protagonista, ma anche per la decisione della madre di denunciare il proprio figlio nella speranza di salvarlo da una spirale di violenza e criminalità che, giorno dopo giorno, stava diventando sempre più difficile da arrestare.