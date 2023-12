Caccia all’uomo in provincia di Treviso: si cerca un kosovaro per l’omicidio di Vanessa

È scattata la caccia all'uomo per il nuovo femminicidio che si è consumato in Veneto, a poco più di un mese da quello di Giulia Cecchettin. Per l'omicidio di Vanessa Ballan, 26 anni, che è stata trovata morta col corpo trafitto da numerose coltellate, i carabinieri sono sulle tracce di Fandaj Bujar, 41enne di origini kosovare dimorante ad Altivole, in provincia di Treviso. È lui il principale sospettato dell'omicidio della donna. Pare che lui l'avesse conosciuta nel supermercato in cui lei lavorava.

Stando alle prime rilevanze delle indagini, infatti, pare che Ballan avesse denunciato l'uomo per stalking. A fare il nome dell'uomo è stato il marito della donna, Nicola Scapinello, ancora sotto choc. È stato lui, infatti, a trovare la donna sull' uscio di casa: Vanessa era ancora viva ma agonizzante quando lui l'ha trovata. Il decesso è avvenuto pochi minuti dopo. I carabinieri stanno ricostruendo ancora la vicenda, scavando nel passato di Bujar per capire dove possa essersi nascosto o se abbia cercato una via di fuga. Si stanno scandagliando tutti i contatti dell'uomo e sono state messe sotto osservazione le telecamere del servizio di vigilanza lungo le arterie stradali della zona.