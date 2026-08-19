Cosenza, donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in testa. Carmela Bifano è stata trovata in un fondo agricolo

Il corpo era in un fondo agricolo di Villaggio Frassa, nell’area urbana di Corigliano, nel comune di Corigliano-Rossano. Carmela Bifano aveva 72 anni e sulla testa presentava ferite che hanno immediatamente indirizzato le indagini verso l’ipotesi di una morte violenta. Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, la donna è stata colpita alla testa con delle pietre. Sarà però l’autopsia, disposta dalla Procura di Castrovillari, a chiarire con certezza le cause del decesso e la natura delle lesioni riscontrate sul corpo. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 72enne. Al vaglio c’è la posizione del marito, che secondo quanto emerso si trovava con la donna.

Questo caso arriva al termine di giorni già drammaticamente segnati dalla violenza contro le donne. Già il 16 agosto, a Camponogara, nel Veneziano, sono stati trovati i corpi di Tania Terrin, 39 anni, e dell’ex compagno Dino Keber, 43. L’uomo ha soffocato la donna per poi togliersi la vita. Terrin aveva già denunciato l’ex compagno (ben 3 volte) e nei suoi confronti era stato emesso un ammonimento del questore.

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Due giorni dopo, il 18 agosto, un’altra donna è stata uccisa a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima, Joanna Rouissi, una 50enne di origine polacca, è stata trovata morta nella propria abitazione con ferite da arma da taglio. Il marito, 69 anni, è stato fermato dalla Polizia poco distante dall’abitazione.

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Ora l’attenzione si sposta sulla Calabria e quindi sulla morte di Carmela. Un caso che arriva a pochi giorni dall’uccisione, sempre nel Cosentino, di Ornella Forastefano, 46 anni, morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata in gravissime condizioni davanti all’ospedale. Il gip di Bari ha appena convalidato il fermo a carico di Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l’autore del femminicidio di Ornella. Contestualmente, il giudice si è dichiarato incompetente ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Castrovillari (Cosenza) competente per territorio. Metvelaj era stato fermato nel porto di Bari mentre tentava discappare nel suo Paese.

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