Colleferro, 50enne accoltellata in casa davanti ai figli: il compagno confessa l’omicidio

Arriva da Colleferro, in provincia di Roma, la notizia di un nuovo caso di femminicidio. A perdere la vita è una donna di 50 anni, uccisa all’interno della propria abitazione dal compagno. L’orrore sarebbe avvenuto dinanzi agli occhi di due figli della coppia.

Stando alle informazioni trasmesse fino ad ora, il terribile episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi – martedì 18 agosto – intorno alle ore 15.00. A dare l’allarme è stata un’altra figlia della coppia, la maggiore. La giovane, rientrata in casa, ha trovato la madre agonizzante e ha contattato i soccorsi.

Gli agenti di polizia e gli operatori sanitari dell’Ares 118 si sono precipitati presso l’abitazione, sita nella zona di Colle Sant’Antonino. Purtroppo, malgrado il tempestivo intervento degli operatori, non è stato possibile fare nulla per salvare la donna, troppo gravi le ferite riportate dopo essere stata accoltellata.

Quanto al responsabile, i poliziotti hanno individuato l’uomo mentre si aggirava per il quartiere. Il soggetto è stato fermato in via Cristoforo Colombo. Parlando con gli agenti, avrebbe confessato, dicendo di essere stato lui a uccidere la moglie.

Sul caso sono state ovviamente avviate delle indagini e la polizia scientifica ha già raggiunto il posto per effettuare i rilievi nell’appartamento della coppia, sito al pianterreno di un palazzo. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti e risalire a un movente.

L’uomo, un tunisino di 69 anni, e la donna, una 50enne di origini polacche, avevano cinque figli. Da tempo tra i due c’erano tensioni. L’accoltellamento sarebbe scattato al culmine di una violenta lite, avvenuta davanti agli occhi di un figlio maggiorenne e uno minorenne.

Secondo alcune fonti, marito e moglie si stavano separando. Da qui le discussioni.

Sarà importante capire se in passato ci sono state denunce di aggressioni da parte dell’uomo, o codici rossi attivati per tutelare la vittima.