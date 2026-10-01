Accoltellato a 14 anni nel bagno della scuola

Ancora armi e violenza nelle scuole italiane. Questa volta il teatro dell’aggressione è il Liceo Ariosto di Ferrara durante quella che era sembrata una normale mattinata di scuola.

Intorno alle 10.15 uno studente della classe seconda, che era andato nei bagni dell’istituto, è stato prima spintonato e poi aggredito da un ragazzo sconosciuto con un coltello da sub della lunghezza di quindici centimetri. Solo i riflessi del giovane hanno evitato conseguenze fatali con il fendente che, deviato, ha finito per colpirgli mani e braccia causandogli solo ferite superficiali. Fermato e arrestato nel primo pomeriggio il presunto aggressore, un giovane maggiorenne della provincia, disoccupato. Decisive per le indagini dei carabinieri le testimonianze raccolte, la collaborazione dei familiari dell’indagato e il ritrovamento nella perquisizione al giovane di un fodero giudicato perfettamente compatibile con l’arma usata per l’aggressione, sequestrata in mattinata al liceo. Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto in quasi flagranza di reato. Condotto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, è stato interrogato dal pm di turno. Al termine dell’attività istruttoria, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti presso struttura sanitaria, in attesa della successiva udienza di convalida. La vittima, 15enne, ha cercato di difendersi dall’aggressore e l’ha messo in fuga. In questa colluttazione si è ferito, per fortuna riportando solo lievi lesioni. Le indagini hanno consentito di escludere qualsiasi rapporto di conoscenza tra vittima e indagato.