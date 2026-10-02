Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 18:24
In evidenzaAggiornato alle ore 18:24
Cronaca nera

Garlasco, parla Andrea Sempio: “La mia verità sulle impronte. La scarpa? Ho sempre avuto il 44”

L’indagato ridimensiona il peso dell’impronta 33 e della compatibilità con la traccia di scarpa: “Sul muro non c’era sangue”

Massimo Balsamo
Andrea Sempio
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Caso Garlasco, ora parla Andrea Sempio. Dopo un lungo silenzio, l’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi si è soffermato sull’inchiesta della Procura di Pavia e ha respinto la lettura degli elementi finiti al centro degli accertamenti. A partire dall’ipotesi di un possibile rinvio a giudizio, che al momento non sembra preoccuparlo: “Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo”. E ancora: “Se capiterà di dover andare a giudizio, lo affronteremo”.

Il passaggio più netto riguarda però la cosiddetta impronta 33, la traccia della mano individuata sul muro e considerata uno degli elementi oggetto degli approfondimenti investigativi. Sempio ha contestato il peso attribuito alle valutazioni sulla sua possibile compatibilità: “A noi non serve sapere cosa potrebbe non essere o cosa non si può escludere. Devi avere una certezza”. Poi ha ricostruito il punto secondo il proprio ragionamento: “C’era la traccia sul muro? Sì. È stata analizzata? Sì. C’era del sangue? No. Fine. Per come la vedo io, la questione finisce lì”.

L’altro elemento affrontato riguarda invece la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo e la compatibilità tra il piede di Sempio e la famosa impronta di scarpa. Anche in questo caso il diretto interessato ha distinto tra una semplice compatibilità e un elemento che possa collegarlo direttamente alla scena: “Se avessero trovato a casa di Andrea Sempio una scarpa riconducibile a quella, magari sporca di sangue, sarebbe un conto. Ma finché mi dici che è compatibile, va bene. E quindi? Non hai comunque un elemento vero che ti collega a quello”. Sempio ha poi chiarito infine anche un altro dettaglio: il numero di scarpe non sarebbe cambiato nel corso degli anni. “Avevo il 44 ai tempi e ce l’ho ancora oggi”, la sua versione.

Commenti