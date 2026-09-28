Far west a Milano, straniero brandisce una lama contro un uomo, un 29enne lo investe per fermarlo: indagati entrambi

Un sabato sera di puro terrore nel cuore di Milano, dove uno 41enne originario della Lettonia, armato di coltello, ha seminato il panico, scagliandosi contro un passante. Nel tentativo di salvare la possibile vittima, un 29enne che si trovava in auto è intervenuto investendo il facinoroso, così da impedirgli di proseguire con le violenze.

L’episodio, avvenuto all’incrocio tra corso di Porta Vittoria e piazza Cinque Giornate, ha portato a inevitabili interrogativi sui confini della giustizia “fai-da-te”.

Stando a quanto riferito fino ad ora, l’episodio si è verificato intorno alle ore 20.00. Tutto è cominciato quando il lettone, con precedenti alle spalle, ha preso ad aggirarsi per strada, impugnando un coltello. In breve si è scatenato il panico e numerose persone hanno contattato le forze dell’ordine per segnalare la presenza dell’esagitato.

Quest’ultimo ha rivolto le sue attenzioni su un 35enne italiano. Brandendo un coltello, ha cominciato a minacciarlo. È stato a quel punto che un 29enne italiano, che si trovava a bordo di un’auto, ha notato la scena e ha deciso di intervenire. Per salvare il 35enne, ha sterzato e investito il 41enne con la propria vettura. Un’azione motivata dalla volontà di “neutralizzare” il facinoroso. Lo straniero, colpito a una gamba, è finito a terra, riportando delle lesioni.

Sul posto si sono presentati gli agenti della polizia di Stato, seguiti dagli operatori sanitari del 118. Il soggetto, risultato essere un 41enne lettone, è stato soccorso e poi trasferito in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano. I medici gli hanno riconosciuto 40 giorni di prognosi. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per minacce aggravate.

Quanto al giovane italiano, anche per lui ci sono stati dei provvedimenti. Nonostante la reazione fosse mossa dall’intento di sventare un’aggressione, la gravità delle fratture riportate dal 41enne e la natura della dinamica hanno reso inevitabile una denuncia per lesioni gravi.