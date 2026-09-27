Rifiuta l’approccio sessuale, lui la trascina nel fiume, la tortura con la cintura e le ustiona il volto con la sigaretta

Un pomeriggio insieme trasformato in un incubo di violenza. È quello che sarebbe accaduto lungo le sponde del fiume Pescia, nell’omonimo comune in provincia di Pistoia, dove una ragazza italiana di 20 anni sarebbe stata aggredita da un uomo di 38 anni, cittadino domenicano residente a Montecatini Terme e con numerosi precedenti specifici.

La Polizia di Stato ha eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di tortura e tentata violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione sarebbe degenerata quando il 38enne avrebbe tentato un approccio a sfondo sessuale, respinto con decisione dalla giovane.

Di fronte al rifiuto, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe reagito con una violenza inaudita. Avrebbe trascinato la ragazza in acqua, sottoponendola a una brutale simulazione di annegamento nel tentativo di piegarne la resistenza. Poi l’avrebbe riportata a riva e avrebbe continuato a infierire su di lei: prima colpendola alle gambe con una cintura, poi lanciandole contro delle pietre. In un altro momento, avrebbe persino spento alcune sigarette sul volto della giovane.

A mettere fine all’aggressione è stato l’intervento di un passante. L’uomo, attirato dalle urla disperate della ragazza che chiedeva aiuto, ha chiamato immediatamente il 112. Alla vista dei soccorsi, il 38enne si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sono scattate così le indagini degli investigatori della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Pescia, che in breve tempo hanno stretto il cerchio attorno al sospettato. Il 38enne è stato rintracciato e bloccato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato quindi trasferito nel carcere di Pistoia.

La ragazza, soccorsa e affidata alle cure dei sanitari, ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.