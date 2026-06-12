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Funerali di Bea, la mamma ci sarà: il nodo sicurezza

La bimba di 2 anni morta a Bordighera

Funerali di Bea, la mamma ci sarà: il nodo sicurezza
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Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta a Bordighera.

La 44enne, indagata in concorso con il compagno Emanuel Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti. Una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse.

La data delle esequie non è ancora stata fissata. Manca infatti il nulla osta della procura di Imperia, che arriverà solo dopo il deposito della relazione definitiva del medico legale che sta conducendo ulteriori approfondimenti autoptici sul corpicino della bimba. La risposta alla richiesta avanzata dal gip, come scrive Il Secolo XIX, ha già invece ricevuto risposta positiva. Alle esequie di Beatrice potrebbero essere presenti, oltre al padre naturale Maurizio Rao, anche i nonni materni e il nonno paterno, tra cui scorrerebbe cattivo sangue.

Dubbio anche sulla eventuale partecipazione delle sorelline di Beatrice, di 7 e 10 anni. Soprattutto alla luce del fatto che sarebbero stati i loro racconti, oltre agli esami sul cadavere della bimba, a convincere gli inquirenti della responsabilità della madre e del compagno. Probabile invece la presenza di almeno un rappresentante del governo. Per questo l'organizzazione del funerale potrebbe essere presa in carico dalla prefettura di Imperia. E non è escluso che i funerali vengano celebrati a porte chiuse.

Intanto emergono nuovi particolari sui maltrattamenti

alla piccola: i capelli rasati, le ecchimosi su tutto il corpo, il segno di un colpo inferto con una scarpa sulla gamba. E poi, una volta morta, il corpo avvolto in una coperta e lasciato «in modo spietato» a terra in casa.

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