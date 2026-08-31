Il tuffo e il malore: muore il manager Rai compagno della Neri

La Rai è in lutto per la tragica scomparsa di Silvano Loia, manager della tv pubblica e compagno dell’attrice Francesca Neri. Un decesso che si è consumato forse in pochi secondi, ma in circostanze ancora da chiarire, durante una mattina di fine agosto come tante. L’allarme è partito intorno alle 11 di sabato scorso, quando un gruppo di amici in vacanza sul litorale viterbese non ha visto tornare il 52enne dal bagno in mare. Loia si era tuffato alcuni minuti prima, ma di lui si sono ben presto perse le tracce. In località Sant’Agostino - tra Tarquinia e Montalto di Castro parte subito la macchina dei soccorsi: la zona viene prima battuta da un natante e da una moto d’acqua dei vigili del fuoco, poi vengono mobilitati anche una motovedetta della capitaneria e un elicottero. Tutto inutile. Col trascorrere delle ore l’ansia degli amici si trasforma presto in dolore, davanti agli sguardi scioccati dei bagnanti che assistono alle ricerche nella zona. E soltanto intorno alle 19 quando erano trascorse ormai circa otto ore dalla scomparsa il corpo senza vita di Silvano Loia viene ritrovato nei pressi della tenuta del Marchese Guglielmi, nel tratto di costa tra Montalto Marina e Pescia Romana.

Sulle circostanze del decesso sono ancora in corso le indagini di forze dell’ordine e magistratura, ma al momento l’ipotesi che sembra farsi strada sarebbe quella del malore in acqua. Il cordoglio della Rai arriva attraverso una nota del Consiglio di Amministrazione e dell’ad Giampaolo Rossi, ricordando anche la tragedia che ha coinvolto un altro lavoratore Andrea Gentili, morto domenica mattina in un incidente stradale, che era stato mixer video per alcune edizioni di «Ballando con le stelle». Rossi esprime «il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Silvano Loia e Andrea Gentili» e rivolge «un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, alle famiglie di Silvano e Andrea e a tutti i loro cari, partecipando con sincera commozione a questo momento di grande dolore».

Le prime immagini che ritraggono il manager di Rai Way con Francesca Neri risalgono al 2024, quando l’attrice - concluso il matrimonio con Claudio Amendola - era stata avvistata in sua compagnia a Firenze. Lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori delle telecamere, Loia era «procurement manager» - ovvero responsabile acquisti della società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai. Tra sabato sera e domenica mattina la notizia è velocemente circolata sulle chat di colleghi, addetti ai lavori e conoscenti.

Tutti, nel mondo della cultura e della televisione, si dicono profondamente scossi dalla tragedia e si stringono al dolore della famiglia e della compagna che ora sono chiuse in un profondo e personale dolore.