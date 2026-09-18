Colpisce alla testa con una spranga una 12enne in strada: arrestato un giovane di 22 anni

Sembrerebbe un gesto commesso senza alcun motivo quello che si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi di via Diaz, a Pinerolo, in provincia di Torino. Un cittadino, contattando il 112, aveva segnalato l’episodio ai carabinieri dopo aver visto una minorenne inseguita per strada da un giovane.

L’equipaggio della Sezione Radiomobile, giunto dopo pochi minuti sul posto, ha bloccato l’uomo - già fermato da dei passanti - constatando che poco prima lo stesso avesse colpito violentemente la testa della dodicenne con una spranga di ferro. La minore, che stava passeggiando in compagnia di un’amica, è stata quindi trasportata al vicino Pronto Soccorso cittadino, non in pericolo di vita.

L’autore dell’episodio, un ventiduenne di Pinerolo, è stato pertanto arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio aggravato e, come disposto dalla Procura di Torino, e portato presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.